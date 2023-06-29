【幼稚園餵藥】台幼兒園老師涉餵安眠藥　專家檢驗學童毛髮及尿液結果出爐

▲ 台灣有幼兒園老師涉餵安眠藥，專家檢驗學童毛髮及尿液結果出爐。（iStock圖片）

台灣近日爆出有幼兒園老師涉餵安眠藥予孩子事件，事件引起掀然大波，有指至少8名兒童受害，他們出現行為異常，包括容易發脾氣、出現扯頭髮等自殘行為。對此當地的警察隊成立專案小組連日積極調查，為學童驗尿及毛髮等，而結果在昨日出爐。

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綜合台灣傳媒報道，新北市汐止幼兒園餵藥案，經台灣士林地檢署以最快速度指定機動組主任檢察官率同檢察官指揮新北婦幼警察隊、汐止分局組成專案小組連日積極調查，在第一時間取得相關CCTV等資料，及經專業醫療機對學童尿液及毛髮等進行精確檢驗，證實毛髮中沒有出現苯巴比妥（Phenobarbital），全案終結。

士林地檢署指出，全案涉醫療專業部分，汐止幼兒園該名學童尿液經台北榮民總醫院進行複驗，以更為精確的「液相層析串聯質譜儀（LC/MS/MS)」檢測後，未檢出苯二氮平類（Benzodiazepine）成分。

另承辦檢察官為求詳盡調查，在經家長同意後，採集該學童毛髮，連同該學童從今年1月起平常所服用一般診所醫師合法開立處方用藥，一併送請專業法醫研究所進行檢驗後，結果顯示送驗之毛髮及上述處方箋所示全數藥物，均未檢出苯二氮平類（Benzodiazepine）及巴比妥酸鹽類（Barbiturates）成分。

綜合以上人證、物證、書證、專業醫療及結果等，經專案小組主任檢察官、檢察官縝密調查，一一查證，認本件尚與犯罪無涉，依法將報結。

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責任編輯︰王明芳