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【持刀跳舞】火炭男子持雙刀載歌載舞嚇怕保安　警拘68歲醉酒男

社會 16:20 2023/06/29

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

火炭男子持雙刀載歌載舞嚇怕保安。（網上圖片）

火炭工廈早前有一名男子持雙刀跳舞，警方昨日（28日）拘捕一名涉案68歲男子。

事發在6月14日坳背灣街一工業大廈，據網上流傳影片可見，當時一名保安員正步行至電梯大堂，此時一名手持雙刀的光頭男子突然從其背後出現，手持雙刀載歌載舞。保安員未有理會持刀男子，數次回頭查看便匆匆離開。持刀男子其後亦自行離去。

警員接報到場後，發現一名男子身上有酒氣，該名男子清醒被送往大埔醫院檢查。經調查後，人員昨日（28日）下午在大埔區拘捕該名68歲姓衛本地男子，涉嫌藏有攻擊性武器。該名被補男子已被暫控一項「藏有攻擊性武器」罪，案件已於今日（29日）上午在沙田裁判法院提堂。

警方強調，「藏有攻擊性武器」罪是嚴重罪行，根據香港法例第245章《公安條例》，一經定罪，最高刑罰可判處三年監禁。

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記者：黃穎津

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