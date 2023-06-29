【陳建州性騷】范瑋琪發文澄清冇神隱　力撐老公黑人為人：全力守護我的家庭

近日陳建州（黑人）被連環爆出涉性騷擾事件，雖然事後黑人與太太范瑋琪透過律師發聯合聲明，指控不是事實。

不過有指范范在老公爆發性騷擾醜聞後，一直神隱更指她一直要看心理醫生。

范范首發聲撐老公

今日（6月29日）范范首發文澄清沒有神隱，並與平常的作息一樣在家帶飛翔，又力撐老公為人，會用全力守護她的家庭。

全文如下：



我沒有神隱。我和平常的作息一樣在家帶飛翔。

回溯懷孕時期的事,我可以很清楚的說,從知道懷孕雙胞胎開始,我每時每刻都待在家裡安胎,直到後來破羊水那一天送醫生產。

中間唯一出門過參加一個婚禮,去過一次朋友家聚,一次探望黑奶奶,一次朋友聚餐,一次野餐,還有每天散步7000步和固定產檢,這些外出黑人全程都在。來過我舊家的人都知道,我家只有一張床,沒有所謂的另外一張床。而且范媽和黑媽就住舊家樓下,每天隨時輪番來家裡照顧我。從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾。而我懷孕期也不可能喝酒。

我深深相信丈夫是個正直的人,身正不怕影子斜。我愛的我丈夫,我會用全力守護我的家庭。