【出入境管制】內地男帶1物入境香港　被海關截查罰$4300：我太智障了

▲ 內地男入帶1物入境香港，被海關截查罰4300元。

旅客出遊時，應該出入境物品限制。近日有內地網民於小紅書發文，指在澳門購買了一條香煙，入境香港時被海關截查，指擁有超逾免稅優惠數量的香煙，且未有作出申報，最終被罰款4,267.9元。

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男事主日前在小紅書發文，指早前在澳門被導遊推銷「賭王煙」，看見大家都搶著買，自己也跟風購買了一條，打算送給父親，「傻乎乎地放在行李箱裡入境香港，直接被扣下」，他被海關人員盤問了2小時，最終收到4,267.9元的罰款收據，令他不禁苦嘆：

交完罰款我兜里的錢都不夠在香港吃飯了。

從事主分享的照片可見，罰單列明他違反《應課稅品條例》（第109章）第17（6）條，「管有應課稅貨品」，以及第34（A）條，「未有作出申報，或作出虛假或不完整申報」。

事主又留言補充，當時他向海關人員表示翌日便離港，可將香煙帶出關，保證不是走私，「或者我丟掉，或者我不入境了，都不行，只有交錢和上法庭兩個選項」。不過他指，工作人員當時一直在安慰他，讓他不要緊張，又說除了被罰錢，在香港的體驗都特別好。

根據香港海關網頁資料，凡年滿十八歲的旅客，可以免稅攜帶19支香煙；或1支雪茄；或25克其他製成煙草進入香港，供其本人自用，如多於1支雪茄，則總重量不超過25克。入境旅客如就其所管有而超逾免稅優惠數量的應課稅品不向海關人員作出申報，或作出虛假或不完整的申報，可遭檢控。

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責任編輯：羅嘉欣