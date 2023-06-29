【癌症福音】科學家研製「抗癌疫苗」預計5年内面世　有效縮小腫瘤實現癌症零復發

▲ 科學家研製「抗癌疫苗」預計5年内面世，有效縮小腫瘤實現癌症零復發。

攻剋癌症的研究再有新進展。科學家正研發「抗癌疫苗」，目標能有效縮小腫瘤、癌症復發機率歸零，更預計疫苗可在5年内面世。

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綜合外國媒體報道，由於科學家已更加了解癌細胞如何躲過人體免疫系統，因此著重研究能提升身體免疫力、藉免疫系統殺死癌細胞的「免疫療法」。美國國家癌症研究所（National Cancer Institute），正在針對乳癌、肺癌等致命癌症，進行一項「免疫療法」實驗，研究可治療癌症的疫苗。但該疫苗並非傳統意義上的「預防」疫苗，而是可讓腫瘤縮小，實現癌症零復發的「治療」作用藥物。

疫苗使用目的治療癌症的「mRNA」技術，也即用以製造新冠疫苗的技術。西雅圖華盛頓大學醫學院癌症疫苗研究所研究員Nora Disis解釋，疫苗發揮功效的關鍵在於能使免疫系統的T細胞識別出「危險癌細胞」。另外，研究項目召集人James Gulley表示，該療法已在致命的皮膚癌和胰臟癌試驗上初獲成效。

預計5年内面世

科學家們預計，「抗癌疫苗」可在5年内面世。但目前，研究若要獲更大的進展，還需要更多病患志願參與其中。根據過往經驗，癌細胞會躲過免疫系統，所以研究員現階段僅專注於癌症早期病患，包括非侵襲性乳腺癌患者；實驗性疫苗對較晚期的患者沒有幫助。另外，防B型肝炎和防子宮頸癌的疫苗也正在研究中。

本年2月底確診乳癌的50歲患者Kathleen Jade表示，自己志願參與疫苗療法研究，同時也接受乳癌標準療法。目前正等待第三劑乳癌試驗疫苗，期望可縮小癌細胞，不用開刀移除。她樂觀表示，「即使機會不大，也感覺值得。」

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責任編輯：羅嘉欣