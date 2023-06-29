【香港書展】書展下月19日起一連七日會展舉行　成人票價$30高過上年

▲ 書展下月19日起一連七日會展舉行，成人票價$30高過上年。（梁偉榮攝）

由香港貿發局舉辦的第33屆香港書展將於7月19至25日於香港會展中心舉行。今年書展將以「兒童及青少年文學」為主題，將會邀請包括阿濃、韋婭、馬伯庸、余華、楊渡等多人在內的兩岸三地多位作家親臨分享創作心得。書展同期設有「香港運動休閒博覽」及「零食世界」，預計將有760家展商參與。門票定價成人30元，超級書迷證定價88元，均高於去年；今年首次於Alipay、內地支付寶設電子門票。

香港貿發局副總裁張淑芬表示，此次是本港疫情復常後的第一次書展，將會於場內外舉行超過600項文化活動。同期亦會舉行香港運動消閒博覽及零食世界，組成夏日三大活動。三項活動預計會有來自超過30個國家及地區，約760家展商參展。

今年大會續與《明報》及《亞洲週刊》合辦「名作家講座系列」，並邀請來自兩岸三地作家親身參與。包括內地作家余華、羅振宇、馬伯庸、許知遠，台灣作家管中閔、楊渡，香港掌故學家沈西城、資深新聞工作者張翠容等人。今年書展的「英語及國際閲讀」講座系列繼續致力邀請不同的英語作家親身出席並舉行分享會。

一向深受讀者歡迎的「文藝廊」今年設有「年度主題作家」及「嶺南瑰寶·絢麗探索」兩大展區，前者將聚焦阿濃、周蜜蜜、韋婭孫慧玲、梁望峯、潘明珠、潘金英、君比（已故）及何紫（已故）九位年度主題相關作家的精選書目及珍貴藏品。大會聯同嶺藝會·香港書法家協會等多個機構攜手推出「嶺南瑰寶·絢麗探索」展區，展示名家的書法作品及嶺南畫派的畫作，更有非物質文化遺產廣彩陶瓷。亦特設專門展區介紹嶺南文化代表人物黃飛鴻的生平經歷。為促進香港成為中外文化藝術交流中心，今年新設「國際文藝廊」展示來自24個國家及地區的文學及文化藝展品，包括法國、匈牙利、瑞士、西班牙、韓國、汶萊等地。

張淑芬表示，今年參加書展的書商約有500間左右，數目於去年相約，而參展費未有增加。在參展書目方面，書展希望能夠抱持多元包容的原則，因此不會設預先審查機制，希望書商能夠自覺遵守香港法例；若收到有人對於所購買的書籍做出投訴，則會通知書商，希望書商可以自行處理。她表示，由於東鐵新開會展站，方便住在北區及大灣區的讀者到場；而通關恢復、方便作家親臨書展，預計將會吸引更多讀者前來書展參觀，因此總體而言，今年書展預計將會有相比去年更多人到場。

今年書展將於7月19至25日（星期三至星期二）開放。19至20日開放時間由上午10時至晚上10時；21至22日上午10時至晚上11時；23至24日上午10時至晚上10時；及25日上午25時至晚上5時。票價成人30元，小童10元；超級書迷證88元。電子門票於6月30日起可透過票務合作夥伴AlipayHK及支付寶手機應用程式；以及01空間、八達通手機應用程式購買。書展門票於6月30日起在全線7-11便利店及全線Circle K便利店公開發售。

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記者：解青羽