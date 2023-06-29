【粉嶺高球場】盛智文認為建屋計劃不合理　反問：「會否在海洋公園建屋？」

▲ 蘭桂芳集團主席盛智文。（陳梓蔚攝）

粉嶺高球場發展計劃公聽會進入最後一日，蘭桂芳集團主席盛智文今日（29日）以個人名義出席城規會會議，表明反對在高球場建屋的立場，更反問「你會不會在海洋公園建屋？」他建議政府收回高球場用地後，將用地交由高球會管理，並要求每日向公眾開放。

城規會今日（29日）續進行有關《粉嶺／上水擴展區分區計劃大綱草圖》的公聽會，蘭桂芳集團主席盛智文今日以個人名議出席會議。他表示，作為一名旁觀者，他並不明白為何要在這個有百年歷史的高爾夫球場建屋，認為這並不合乎常理，會成為國際間的笑話，更反問「你會不會在海洋公園建屋？」

盛智文又指，國家主席習近平定位香港為國際金融中心，而要達至此目標，一個可以舉辦國際賽事的場地非常重要，如香港失去此場地，將失去舉辦多個國際體育盛事的機會。

提到房屋不足的問題，盛智文認同香港需要更多房屋，但現時香港已有更多土地選項，只要政府能精簡建屋程序，就能更快提供香港市民所需的房屋。他又指，現時疫情過去，香港人都需要走出來享用休憩空間，政府更應保育高球場，讓市民享受青山綠水。

最後，盛智文表示，明白政府9月必需收回土地，建議政府收回土地後，將用地交由高球會管理，並列明需每日開放有關用地予市民使用。

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記者：陳梓蔚