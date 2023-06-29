【醫健通】中大證實有助糖尿病自我管理　惟逾60歲長者使用率只有24%

▲ 中大證實有助糖尿病自我管理，惟逾60歲長者使用率只有24%

香港中文大學醫學院早前與醫務衞生局合作，評估公眾健康電子平台「醫健通」在糖尿病患者自我管理的成效，結果顯示「醫健通」的健康管理功能，有助糖尿病患者監控糖化血紅素（HbA1c）水平，對糖尿病管理有正面的影響，當中對年輕女性患者的成效最為突出。研究詳情早前在著名醫學雜誌《Nature》旗下的《npj Digital Medicine》發表。

電子健康管理功能助個人及醫護掌握健康狀況

港府於2021年1月推出「醫健通」電子平台，隨後在同年7月新增「健康管理」功能，讓用戶可自行記錄血壓、血糖指數和心率，監察身體狀況的變化。醫護人員亦可以透過「醫健通」平台更全面掌握病人的健康狀況，方便診症或提供健康支援服務。

中大研究團隊於2021年1月至2022年5月期間收集了109,823個糖尿病患者的數據並進行分析，包括社會人口統計學資料、生活習慣、臨床參數包括HbA1c水平，以及使用「醫健通」和電子健康管理功能的情況，以了解控制HbA1c至理想水平（低於7%）的影響因素。研究參加者當中有31,723人為「醫健通」用戶，1,744人同時使用「醫健通」的「健康管理」功能，其餘76,356人為非「醫健通」用戶。

結果顯示，「醫健通」對糖尿病人自我管理血糖有正面的成效，當中同時使用程式中「健康管理」功能的患者血糖管理表現最好，他們成功控制HbA1c至理想水平的機率相對沒有使用「醫健通」的組別平均高出40%，而年輕女性糖尿患者的相關機率更高出60%。研究團隊亦發現，60歲或以上長者使用「醫健通」的比例只有24%，相對於60歲以下群組的43%使用率少接近一半。

研究的第一作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院研究助理教授黃俊杰博士表示，他們發現使用「醫健通」和電子健康管理功能的糖尿病患者在控制糖化血紅素水平的表現理想，在年輕女性群組中的效果最為顯著。這可能是由於她們較關注健康，會積極尋求健康資訊，而且較熟悉手機程式操作。她又認為我們應該思考如何減少長者在使用「醫健通」方面遇到的障礙，同時鼓勵家人利用「醫健通」幫助管理他們的健康。

研究的高級通訊作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃至生教授補充，此研究證實了「醫健通」應用程式和其電子健康管理功能應用於糖尿病患者的潛力。「醫健通」另一個優點，是讓全港公私醫院的醫護人員都能夠在患者同意的情況下，實時監測患者的血糖記錄，幫助提供更及時的診治，建議加強推廣「醫健通」應用程式和電子健康管理功能予糖尿病患者，讓他們更妥善地管理健康。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文