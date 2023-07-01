【授勳2023】林健鋒、霍震霆等5人獲大紫荊勳章　「正義廚師」輝哥獲銅英勇勳章（附名單）

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政府公布今年授勳名單，5人獲頒最高榮譽的大紫荊勳章，包括身兼行會成員的商界議員林健鋒、工聯會榮譽會長林淑儀、港協暨奧委會會長霍震霆、理工大學前校長潘宗光、中國書協香港分會主席施子清。

另外，上月2日荷里活廣場見義勇為、阻止疑兇繼續襲擊他人的市民何兆輝，則獲銅英勇勳章。行政長官感謝他英勇面對疑兇，以圖阻止他繼續襲擊他人，行政長官同時感謝四位市民義不容辭在現場即時伸出援手，協助搶救受害人，向他們頒授行政長官社區服務獎狀。

林健鋒：續竭盡所能建言獻策

今年獲頒授勳銜及嘉獎共有403人，當中10人獲頒金紫荊星章、28人獲銀紫荊星章有、41人獲銅紫荊星章，2人獲銀英勇勳章。

林健鋒回應TOPick查詢時表示，感到非常榮幸，將繼續竭盡所能，為國家和香港發展建言獻策，繼續與各界同心協力，解決香港各項經濟民生難題。

林淑儀則表示，對獲頒大紫荊勳章感高興，形容是十分大的鼓勵，同時亦鞭策她在勞工服務繼續努力。

黃玉山、雷添良等10人獲金紫荊星章

10位金紫荊星章得主，來自不同領域和界別，包括城市大學校董會前主席胡曉明、研究資助局主席黃玉山、教育統籌委員會前主席雷添良、立法會議員易志明等。

多名退休或現任高官，則獲頒銀紫荊星章，包括入境事務處處長區嘉宏、警務處前副處長劉賜蕙等。

政府發言人稱，特首感謝所有得獎人士對香港作出的貢獻，並希望他們繼續在其範疇盡展所長、服務社會。勳銜頒授典禮將於今年稍後時間舉行。

授勳名單如下：

大紫荊勳章

林健鋒、潘宗光、霍震霆、林淑儀、施子清 金紫荊星章

范理申、易志明、司徒偉、王天予、胡曉明、陳淑薇、黃玉山、雷添良、鄧日燊、張國榮 銀紫荊星章

劉業強、區嘉宏、葛珮帆、邱智立、黃崇厚、袁民忠、盧國華、林偉喬、潘婷婷、羅志康、林美秀、史立德、姚珏、查毅超、孫國林、馮馬潔嫻、鄭錦鐘、鄭楚明、林雄申、袁志偉、彭雅妮、彭曉明、袁旭健、劉賜蕙、王少華、李賢義、黃俊康、邱達昌 銀英勇勳章

司徒志鵬、呂嘉晴 紀律部隊及廉政公署卓越獎章

麥展豪、簡啟恩、呂錦豪、曾艷霜、葉雲龍、黃鎮業、李冠友、鄭瑞安、郭俊峯、陳偉烈、陳子達、黎秀英、梁建業、吳超覺、丘樹春 銅紫荊星章

何君堯、林建康、廖玉玲、陳錦榮、劉興華、潘國山、張佩蓮、王觀强、李民斌、杜家駒、梁家駒、黃令衡、葉中賢、蔣翠雲、盧金榮、謝昌和、關百豪、甘秀雲、何德心、周錦威、夏中建、張少強、陳正欣、黃仲翹、楊奮彬、羅嘉穗、曾浩輝、毛錫強、沈家燊、胡偉雄、馬清揚、張遠芳、郭志良、陳瑞娟、曾安業、楊振勳、葛林米高、潘信榮、鄧樂勤、應芬芳、Professor Christoffel Hendrik BRINK 銅英勇勳章

何兆輝、李英傑、曾寶霆 紀律部隊及廉政公署榮譽獎章

郭嘉銓、羅越榮、伍偉基、余鎧均、李德明、李應偉、洪麗芬、張國光、梁國彥、郭君鵬、陳世良、陳依萍、麥衛文、温惠貴、黃新強、廖奇新、歐棟樑、蔡喜明、鄭志文、鄭志輝、謝鳳麗、何樹昌、梁永基、勞振錦、黃志文、黃國成、廖國康、歐陽康、盧傑雄、李永賢、林慶祥、黎偉生、蕭玉粦、蕭海芬、李文樂、許瑞芳、馮志培、黃則同、譚碧玲、盧志強、李福倫、鍾麗芳、譚學平、徐壯石、郭漢文 榮譽勳章

程志紅、林潔貽、劉詩韻、嚴志明、陳志榮、梁嘉銘、鄧志強、伍海山、朱德榮、吳偉星、巫家雄、李樹芬、林心亷、林福泉、馬夏邐、張琪騰、陳文偉、陳佩添、黃少玉、雷雄德、廖錦興、賴永春、謝俊文、劉錦麟、巴鎮洲、方俊文、王淑雯（王淑筠）、丘燿誠、伍凱誠、何永昌、余皓媛、吳大琪、吳淑芳、吳奮金、李子良、李健、李廣宇、杜楚茵、沈朝生、林健榮、林群、林漢明、金鈴、姚欣光、柯孫培、計艷莉、祝慶台、孫淑貞、馬光祖、張耀堂、梁紀昌、梅李玉霞、許振隆、連浩民、郭晉昇、陳永堅、陳泓斌、陳金洪、陳敬偉、陳燦標、陳耀光、麥培東、彭錦榮、黃成益、黃志揚、黃建新、黃影影、黃慧敏、楊子橋、楊立君、楊悰傑、楊雲濤、葉恭正、葉滿棠、葉慶寧、廖玲玲、熊運信、劉四妹、劉偉光、潘偉賢、潘景和、潘樂祺、蔡廣仕、蔣瑞福、鄭威、鄭慧賢、鄭穩偉、鍾國輝、鍾婧薇 行政長官社區服務獎狀 吳文傑、林港坤、文貴連、方奕亮、方榮華、方緯谷、王淑芬、王潤強、江景新、何永強、吳玉蘭、吳承海、吳容輝、吳嘉裕、呂漢輝、李丹、李東江、李素輪、李國釗、李淑慧、李景偉、李超宇、李嘉欣、李嘉盈、冼雅恩、周偉強、林春麗、洪燕萍、胡卓豪、胡耀鋒、倪錫欽、區啟明、戚偉安、戚寶瑩、梁仲賢、梁秉洪、梁輝鴻、梁麗琴、莊永德、許培婷、陳秀欽、陳明姬、陳俊輝、陳紅錦、陳海杰、陳純純、陳惠儀、陳智軒、麥海珊、彭兆基、植潔鈴、温錦泰、黃玉嬋、黃定康、黃美鳳、楊愛珍、葉映均、趙慧嫻、劉宇斌、劉金鳳、劉鎮海、潘俊彥、蔡宗建、鄧志光、鄭玉珍、鄭志偉、黎惠權、謝宏儒、鍾健峰、藍家達、譚匯聞、譚潤華、關寶欣、蘇永通、蘇啟國 行政長官公共服務獎狀 陳家陶、梁敏超、王耀明、朱祺明、余志賢、李冠忠、李培良、李嘉偉、周偉德、洪毅、洪禮文、袁煒焮、張永健、梁書欣、梁瑞珠、陳有鳳、陳伯恒、陳桂儀、陳國偉、黃達棠、楊珍儀、劉志強、劉淑萍、潘小潔、潘炳揚、鄧栢堅、賴秀茵、鄺秀蘭、Mr Victor George PADDY

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記者：戴朗希