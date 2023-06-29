【改善民生】七大商會發表倡議書　籲工商界捐借土地、想方設法為社會提供更多房屋供應

▲ 工商界助力改善民生座談會。（馮漢柱攝）

香港中華總商會今日聯同另外六家主要商會舉辦「香港工商界助力改善民生座談會」，並宣讀倡議書，倡議書包括呼籲工商界積極動用一切資源，全力配合政府的土地房屋政策，想方設法為社會提供更多房屋供應，例如捐借土地興建過渡性房屋、積極推動私人機構參建資助房屋、增加青年宿舍供應等。

出席座談會的除了七大商會代表，還有各財團及主要企業代表，包括長江集團、信和集團、新世界發展、新鴻基地產、會德豐集團等。各代表分別發言，提及過去一年有關助力改善民生的貢獻。

倡議書由中華總商會會長蔡冠深負責宣讀，他引述國家主席習近平去年七一講話時要求「切實排解民生憂難」，七大商會共同倡議，發動所屬會員企業及號召工商界，在助力改善民生各個領域積極貢獻力量。

其中，房屋方面，希望工商各界積極動用一切資源，全力配合政府的土地房屋政策，想方設法為社會提供更多房屋供應。

倡議書亦呼籲業界積極透過捐助和參與舉辦教育、醫療、安老、扶貧、培訓和青年服務等不同類型的慈善公益活動，並加強和政府和慈善社福機構合作，擴大各項支援基金的規模，加強配套工作，為社會上遭遇突變而有經濟困難的個人或家庭提供即時應急支援。

在支援基層和弱勢社群方面，倡議書呼籲工商界提供更多合適就業機會，讓他們通過自身努力去改善生活和實踐抱負。

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記者：戴朗希