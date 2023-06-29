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【打擊走私】海關油塘埋伏截獲走私團伙　檢市值約1,400萬元貨品拘1人

社會 16:42 2023/06/29

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海關油塘埋伏截獲走私團伙，檢市值約1,400萬元貨品拘1人。（曾秋文攝）

海關偵破一宗快艇走私案。海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任周俊雄表示，昨日（28日）於油塘工業區海旁進行反走私行動，成功破獲一宗利用快艇走私案件，檢獲大批紅珊瑚、海味和手機，市值約1,400萬元，並扣查一輛涉案輕型貨車和拘捕司機。

人員昨晚9時許在油塘一帶進行埋伏，當時懷疑多名走私分子在海傍附近徘徊，期間有不同的貨車不停駛至，並將大批貨物卸落海傍的空地，之後一艘沒有開啟航行燈的快艇駛至，走私份子隨即將貨物搬上快艇。

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人員認為時機成熟馬上採取行動，走私客見事敗馬上將快艇駛離，高速向香港南部水域逃去。稍後人員在地面和一輛輕型貨車上檢獲大批紅珊瑚等走私物品，並當場拘捕輕型貨車司機，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。

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記者：曾秋文

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