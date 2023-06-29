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【47人初選案】彭卓棋供稱發布撕毀單張相證明放棄政綱　「明眼人都知我哋縮咗」

社會 16:45 2023/06/29

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被告彭卓棋續作供。（資料圖片）

民主派初選案今（29日）續審，被告彭卓棋續作供。彭否認有意圖顛覆國家政權，又指自己在初選期間仍繼續處理大灣區商標。彭供稱，發布於街站派發撕毀政綱的相片已足以證明他放棄政綱，「明眼人都知我哋縮咗」。

控方今問及彭卓棋於論壇發言時，曾引用《願榮光歸香港》的歌詞，惟遭法官質疑問題與本案無關。法官隨後指出彭曾提及「不惜肢體抗爭」，問及彭如何在不違法下達致肢體抗爭。

彭供稱，當時未有深究在字面上如何實踐，形容這是當時流行的說法，屬選舉語言，彭又承認當時並不理解當時的發言。

法官向彭指出，彭曾提及夢想是成為立法會議員。彭否認說法，指推動青年創業才是其夢想，又指自己希望幫助更多青年自立自強，立法會議員不過是其中1個平台。

控方向彭指出，彭於案發時打算與其他被告無差別否決財政預算案，以及彭有意圖顛覆國家政權。彭否認說法，又指自己在初選期間仍繼續處理大灣區商標。

控方展示彭卓棋團隊3人舉起拳頭，展示爛單張的instagram帖文。彭形容，當時他發布於街站派發撕毀印有政綱單張的相片，已足以證明他放棄政綱，「明眼人都知我哋縮咗」。

彭又指，不肯定當時的instagram帳戶是否公開，但預料當時帖文會被公開。彭的代表律師覆問時再呈上有關彭於情人橋重建的工作報告，彭遂供稱當時其instagram帳戶是公開的，又指其帳戶亦在彭被起訴前均是公開。

法官指出，彭於初選後的成績非常差，故毋須再利用政治語言爭取選民支持，換句話說，彭可以回復真我；彭確認說法。

法官根據2021年1月6日的相片，問及彭為何議員辦事處仍保留連儂牆。彭供稱當中未有特別意思，另確認牆上物品不會違反《國安法》。彭作供完畢。

聆訊下周一（7月3日）續。

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記者：梁錦麟

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