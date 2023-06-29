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【COLLAR成員】So Ching離團後重整旗鼓　COLLAR飛日本拍新歌MV及團綜

娛樂 17:00 2023/06/29

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

人氣女團COLLAR自。蘇芷晴（So Ching）在5月10日離隊後，餘下7位成員邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka）重整旗鼓準備重新出發。

今日早上，COLLAR當中成員Marf、Day、Ivy So、Candy及Winka現身香港國際機場，起程飛往日本拍新團歌MV及團綜，吸引數百粉絲到機場送機，迫爆離境大堂，場面墟冚。

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COLLAR粉絲好有心

雖然今天大清早，COLLAR便到機場出發，但無礙粉絲的「追踪」，COLLAR的兩大粉絲群組「COLLAR應援會」及「COLLAR後援會」分別上載大量COLLAR出發日本的照片，有粉絲更在群組表示，為霸靚位影相及親睹偶像，凌晨兩點便到機場等待，認真有心。

同時，粉絲亦表示：「今日COLLAR嘅新開始，我哋會一路同佢哋一齊行落去！」可見粉絲對她們的愛戴及忠心。

COLLAR隊長阿Gao已經身在日本。（取自IG）

COLLAR有求必應

而COLLAR在機場表現既興奮，唔單止向在場的粉絲揮手、派心心甫士作答謝，對於粉絲索簽名合照等，她們亦表現親民，來者不拒。

至於隊長Gao及Sumling早已到日本，她們在個人社交平台上載於當地街頭拍攝的照片。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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