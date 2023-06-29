【著數優惠】開心購物節派$15億禮遇　焦點：百佳1分鐘任掃貨

▲ 香港開心購物節7月開鑼。（陳國峰攝）

疫後各界陸續復甦，香港零售管理協會將於本周六（ 7月1日）至8月31 日舉辦「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」，聯同近 150 個品牌、合共約 6,000間零售商舖，送出價值約15億元禮品及優惠。

「香港開心購物節」推出3大禮遇 ，包括購物禮遇、免費禮遇，以及體驗式禮遇，提供超過260項獎賞。消費者除可獲購物折扣、减價或贈品等優惠外，本港零售商亦派出超過130萬份免費禮品，包括100萬張免費5G亞太漫遊通行證、10萬杯咖啡、1萬個巨無霸、逾1,000份超市現金券和健與美保健產品等。

活動分為四大主題，每兩周設不同主題，向市民及遊客送出禮品和折扣優惠，部分焦點禮品如下

SOGO 10分鐘掃貨最接近金額贏購物券

參加方法：於2023年7月7日至30日期間 ，SOGO Rewards會員凡於崇光銅鑼灣店 B2/F購物最高金額及最多次數的2位顧客，將在今年8月13日參加香港開心購物節崇光超市食玩買遊戲。

遊戲内容：10分鐘內選購貨品，貨品價值最接近$4888的參賽者可赢取所選購的貨品及$20,000崇光購物禮券，另一位參賽者亦可獲得選購的貨品及$5,000崇光購物禮券。名額2名。

百佳1分鐘掃貨

7月14日至27日，於百佳、HKRMA等平台上載購物單據，並回答「你最喜愛百佳的原因」，1分鐘內任意選購貨品，參加者可以贏取所選購的貨物。名額3名。

麥當勞一年免費麥炸雞

參加者於今年7月3日至9日期間，提議麥炸雞的新口味，在IG Story 上發布一張麥炸雞的Pixel 圖片，然後利用「Q&A Sticker」邀請 Audience 發揮創意提供麥炸雞的新口味建議。參加者需追蹤香港麥當勞IG (@mcdonaldshk)。最有創意的參加者，即可獲得 McD App 「一年免費365份原味麥炸雞(2件)超值套餐」Coupon大獎(1名）。

免費禮遇包括：

6.30-7.13/ SOGO送出700個Hashtag B 菠蘿包

7.14-27/ 百佳送出1400份$50現金券

7.14-20/ Starbucks送10萬杯咖啡

7.14-27/ 麥當勞送1萬個巨無霸

6.30-8.31/ CSL Mobile送100萬張5G亞太區漫遊通行證

8.11-24/ 萬寧送1400份女性小紅莓+益生菌300億

部分購物禮遇：

7.1-8.31/ 購買萬寧品牌保健產品滿$100減$50

7.1-8.31/ 凡於PHD堂食或外賣自取滿180元，即贈千島夏威夷普通批一個

7.1-8.31/ 7-Eleven消費滿100元或以上減10元

7.1-8.31/ 謝瑞麟指定足金貨品免手工費

7.1-8.31/ 馬拉松品牌正價服裝滿400元減100元

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記者：陳麗娜