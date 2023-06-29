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【議事規則】立法會7至10月可「唞暑」　議員︰休會不代表休息

政治 16:48 2023/06/29

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立法會7至10月可「唞暑」。（經濟日報資料圖片）

立法會今日（29日）通過修訂《議事規則》，廢除「同一會期內連續兩次立法會會議不得相隔多於6個星期」限制，議員可如過往在7至9月期間「放暑假」。有議員認為「放暑假」說法是「講錯、誤解」，亦有議員強調休會不代表休息，質疑是否要日日開會才最有效率。

議案由議事規則委員會主席謝偉俊動議，他指出，每年的7月至10月，立法會事務委員會、法案委員會等，仍會繼續舉行會議，立法會主席亦可在有需要時，召開大會處理緊急事項。又指他立法會是全世界開會時間最多的立法機關之一，歐盟和英國國會開會時間也不如香港多。

經民聯立法會議員陸瀚民認為，不能將休會稱為「暑假」，認為只是坊間便於稱呼，但議員並無「放暑假呢支歌仔唱」，期間議員須如常工作，例如面見市民及出席不同活動，議員在休會期間亦會有考察職務。他舉例，七月主席將率團考察福建，衞生事務委員會亦會到廣州考察，「短者就即日來回，長嘅都有四至五天。」

陳恒鑌︰是否每日開會最有效率？

民建聯立法會議員陳恒鑌亦指，議員有很多調研工作，休會期亦會內訪、外訪，到外吸收新知識對議員工作有幫助。他認為，不一定是每日開會才算最有效率，「係咪要經常開會先叫做嘢？其實值得商榷。」期望本次修訂，可向公眾講解，議員的工作並不只局限於開會。

《議事規則》原規定，「同一會期內連續兩次會議不得相隔多於6個星期」，但「完善選舉制度」後的立法會會期，從1月開始，按照規定，議會只能在12月會期完結後才能休假，否則會期之間只能休息最多6星期。

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責任編輯：趙居逸

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