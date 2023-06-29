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【久別重逢】3歲女童被遺棄獲暖心男警照顧三個月　31年後尋回恩人相認感動人心

親子 18:24 2023/06/29

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3歲女童當年被遺棄警署門口，全靠暖心男警照顧3個月，如今女童長大後尋回恩人相認。

這是台灣一個暖心的故事。1992年，一名3歲女童被嫲嫲遺棄在基隆市警局第一分局門口，當時接手這宗尋親案的正是24歲警員許順和，因為遍尋女孩家屬不果，於是暫時將女孩帶回家讓妻子照顧，善良的夫婦更將女孩視如己出，雖然只是短短三個月的相處，卻令女孩銘記一生。31年後，女孩雖然已隨養父去了美國生活，但長大後她興起了返台尋親的念頭，更想親身感謝這位善良的警察先生，終於輾轉找到這位恩人，兩人久別重逢親切相擁，場面感人。

根據台灣傳媒報道，該名女童於1992年8月10日下午被嫲嫲遺棄在基隆市警局第一分局門口，當時值班的正是24歲警員許順和，女孩當年只得3歲，還童言無忌說︰「阿嬤會回來接我」，但嫲嫲最後都沒有回來。

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帶女孩回家照顧3個月

當時社福政策不完善，女童無法獲得安置，但也不得一直留在警署內，善良的許順和因為不忍女童無家可歸，通報社福單位後，除了持續尋訪女童家屬外，更將孩子帶回家給妻子照顧，他與妻子將女孩視如己出，更替小女孩買日常用品及買玩具，甚至帶她到遊樂園玩，在同事眼中，兩人關係儼如親生父女。

3歲女童被遺棄在警署門口，暖心男警照顧三個月視如已出，31年後，女孩長大了探望昔日的恩人，兩人重聚令人感動。（網上圖片）

由美返台尋親再相遇

3個月公告協尋期後，女童最後被一位美國人領養，後來改名換姓，如今長大成人，現已是一位34歲的健身教練。雖然女孩在美國生活多年，但她仍隱約記得小時候台灣的食物及成長的街道，更掀起了尋親的念頭，想知道嫲嫲及家人現在過得好不好，並想起了這位儼如父親般照顧了她3個月的善良警察，想當面感謝他，於是她特地從美返台。

女孩先透過財團法人天主教福利會尋人，最後到警政署打聽，才知許順和於1994年已調往高雄服務。今年6月19日，兩人終於相見了，「當年的年輕警察和小女孩馬上認出彼此，互相擁抱。所有的感謝與情分，都盡在不言中。」

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責任編輯︰王明芳

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