【愛情與麵包】男友考入國企工作有前途　28歲女想嫁又嫌家境差︰早日分手？

▲ 男友考入國企工作有前途，28歲女想嫁又嫌家境差。(網上相片、非當事人)

男友家境差會減分嗎？男友考入國營企業工作，收入穩定，女子心動想嫁，但又擔心男友家境慘況會令婚後生活難捱，因此詢問網民意見，不料，網友紛紛勸她分手。

近日，一名台灣女子在網絡討論區《匿名公社》發帖分享，她今年28歲，正值適婚年齡，與大一歲的男友穩定交往。男友性格成熟，對未來有規劃，近日更考入國營企業工作，有前途，更有「錢途」。因此，女子開始考慮與男友步入婚姻。

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但是，男友家庭苦況令她擔憂，男友的祖父年邁無法自理、祖母身體經常出現小毛病、爸爸需坐輪椅、媽媽診斷出精神障礙，一家人只剩男友和其弟是健康的。現時，一家人依靠阿公的退休金和爸爸的身障津貼生活。

男友明白女子顧慮，承諾婚後不住在婆家，亦指不需要他拿錢養家。但是，女子對此深感懷疑，不覺得男友可以順利搬離家，反而需要肩負龐大的照顧和經濟責任，認為結婚生孩子都很困難，甚至考慮是不是應該早點放手。

帖文引起網民討論，大多勸他們早日分手，「建議放手，現實是很殘酷的」、「像這種的以後你會很累，結束吧」。亦有不少網民為男友感到不忿，「你放手對你男友是最好的選擇」、「妳不需要愛情，妳只需要麵包」、「如果不是真的愛，那就早放生，以前談感情很純粹，現在談感情還得算計，太辛苦了」。

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責任編輯︰王明芳