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【陳建州性騷】再有「黑澀會美眉」指控性騷　妖嬌爆遭黑人撩過夜：床那麼大【多圖】

娛樂 17:21 2023/06/29

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

再有「黑澀會美眉」成員指控黑人性騷擾。

繼前「黑澀會美眉」隊長周宜霈（大牙）及「微風女神」郭源元指控「黑人」陳建州性騷擾，再有另一位黑澀會美眉成員妖嬌跳出來「#Me Too」。

妖指曾遭黑人騙進酒店房，對方更拋下一句「床那麼大可以睡這裡」，嚇得妖嬌即時逃離房間。

【陳建州性騷】范瑋琪發文澄清冇神隱　力撐老公黑人為人：全力守護我的家庭

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【#MeToo】黑人陳建州范瑋琪告大牙　要求周宜霈賠償1000萬新台幣及道歉

撩同床過夜

據台媒報道，妖嬌透露多年前曾遭黑人騙進位於高雄福華大飯店的酒店房。她指黑人當年主持綜藝節目《我愛黑澀會》時很照顧大家，跟大家關係、相處非常融洽。

妖嬌表示有一晚突然收到黑人致電，指與其他藝人在酒店聊天，問她要否加入，她沒有戒心並獨自前往。豈料抵達後才發現，房間內沒有其他人，二人聊了一陣子後，黑人竟問她「今天要回去嗎」，並以半開玩笑語調說她可以留低過夜。

妖嬌即時拒絕，可是黑人再繼續說：「你看我這邊床那麼大！可以睡這裡啊！」嚇得妖嬌即時逃離房間。她指之後黑人若無其事繼續為節目錄影。

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「我沒有被侵犯到」

妖嬌昨日（6月28日）在IG限時動態回應「#Me Too」之事，她以黑底白字寫道：

對方沒有伸出狼爪，所以我沒有被侵犯到，但的確，那時候當下的第六感告訴我不對勁，這個故事說出來只會被人笑。總之，願所有被傷害過的早日康復。

點擊查看更多妖嬌火辣照：

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