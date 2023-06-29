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【打擊毒品】警搗破牛頭角觀塘毒品倉　檢市值逾1.2億元冰毒拘2人

社會 17:08 2023/06/29

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警搗破牛頭角觀塘毒品倉，檢市值逾1.2億元冰毒拘2人。

警方搗破億元毒品案。毒品調查科人員昨日（28日）展開反毒品行動，搗破兩個分別位於牛頭角和觀塘的毒品儲存倉，拘捕2名負責管控毒品儲存倉的越南籍男子，檢獲約174公斤冰毒，市值約1億2350萬元。

警方毒品調查科行動組高級督察唐為國表示，昨日下午探員在牛頭角截查一名可疑男子，並在其手持的膠袋內發現一包茶葉包裝掩飾懷疑冰毒，約重1公斤，隨即將其拘捕和押返其租用單位，其後在單位內一個行李箱中搜出13包同樣以茶葉包裝的冰毒，共重約13公斤，該名被捕男子20歲，越南籍，涉嫌「販運危險藥物」罪正被扣查。

在埋伏期間，探員發現另一名31歲越南籍男子在附近徘徊，相信是負責「睇水」，遂將他拘捕。調查後探員發現被捕人負責管理觀塘一工業大廈單位，懷疑是另一個毒品儲存倉庫。探員遂押解疑犯到該單位搜查，在內發現4箱共載有160包同以茶葉包裝的冰毒。

兩名被捕越南籍男子持行街紙留港，稍後兩人會被暫控兩項販運危險藥物罪，案件在明日（30日）早上在觀塘裁判法院提堂。

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記者：曾秋文

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罪案 越南 危險藥物 牛頭角 觀塘

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