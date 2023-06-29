【偷拍斷正】學生食肆偷拍露腿港女斷正　4度求饒遭揭發手機藏萬張不雅照

▲ 有學生在食肆偷拍露腿港女斷正，他4度求饒道歉，港女最終也看在他年紀細，放他一馬沒有報警。

港孩讀書壓力大，減壓方式有很多，切忌靠偷拍來宣洩。有港女近日在食肆時，發現被鄰座年輕男子用手機偷拍下身，她不恥學生行為，在食肆外截停男子質問，對方承認讀書壓力太大而偷拍，更4度求饒。他即場刪除偷拍港女的照片時，竟被港女發現他手機藏有萬張不雅照。事後港女沒有報警，稱「因為見佢仲細個」，只於社交平台公開偷拍罪證和男子真面目。

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該露腿港女日前在ig限時動態，將男子偷拍及質問對方的短片公開，隨即被網民轉載至連登討論區，以「又有港女俾人偷拍」為題發帖，更寫下「邊位巴打咁猖狂」。

從影片看到，當日該港女身穿短打，露出白滑長腿，她於食肆坐下時，發現鄰座年輕男子伸手到枱底，用白色工作紙作掩護，手機鏡頭對著她的方向偷拍，角度剛好就是她的下身及大腿，男子以為沒人發現，偷拍完滑手機查看照片後再度偷拍，而港女因懷疑對方是否偷拍，於是反偷拍男子此行為，更在影片詢問「大家覺得佢喺度做緊咩？已經兩三次呢個動作」。

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男子4度道歉

港女不恥男子偷拍的行為，於是在食肆門外截停對方質問，並用手機全程拍下，男子偷拍斷正只好承認及道歉。港女更拍下男子真面目和衣著打扮，男子向她說了聲「對唔住」，港女嚴肅地說︰「你講多次呀」，男子閃縮地再說「對唔住，對唔住」，港女再喝令「你講多次」，男子點著頭，低聲說「對唔住呀」。同時港女用文字補充指，男子稱「對唔住，我真係讀書壓力太大」。

男子被港女嚇得4度道歉，並聲稱已刪除偷拍她的照片，「你嗰啲我已經del咗㗎啦」，港女質問「咩話？」，男子再回答「唔係㗎嗰啲嗰啲，你嗰啲我已經del咗㗎啦」，港女不滿，「你del埋其他（嗰啲）」，同時文字又補充道「佢個album成萬張偷拍（照片）」。

港女在ig動態公開被偷拍時向朋友傾訴的訊息，直言「今日真係好黑仔，好想喊，佢再影我就真係鬧了，好驚誤會人」。不過她說最後沒有報警，「因為見佢仲細個，好想俾佢身邊嘅同學知道佢係咁黐線」。

帖文一出，連登仔紛紛批評偷拍男子行為變態，「個男仔好眉好貌做啲咁嘅嘢」、「呢啲真係病態，要睇心理醫生」、「俾人周到仲要唔捨得delete舊嗰啲偷拍」、「佢真係執返身彩，要報（警）一定入硬」、「成萬張（相），逐單告都有排坐」、「如果真係有成萬張咁肯定係慣犯」。另外有連登仔指「犯罪心理學有講呢類行為係啲人壓抑太耐搵唔到方法抒解，而呢啲踩界嘅嘢係佢哋個腦裡面會產生快感同刺激。」有連登仔更笑該男仔都不會好受，「揚咗出去，身邊所有人都知自己偷拍」。

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責任編輯︰王明芳