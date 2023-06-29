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【港大修例】港大擬修校規處理「損大學聲譽」投訴　紀委會學生代表改由校方委任

社會 18:02 2023/06/29

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港大擬修改規程，港大校長可將「損害大學聲譽行為」投訴交給紀律委員會處理。（資料圖片）

香港大學建議修訂《香港大學條例》中的規程，修訂港大校長可將涉及「損害大學聲譽行為」投訴，交給紀律委員會處理，而港大紀律委員會學生小組，將改由教務委員會委任，並規定研究生至少佔三分之一，港大學生會評議會委任權遭褫奪。校方解釋有關修訂分別參考本地及海外院校規定，並為「進一步提高委任紀律委員會成員的靈活性」，修訂將以「先訂立、後審議」程序處理，如無議員反對，料於10月20日起實施。

修訂涉及載於《香港大學條例》附表內的《香港大學規程》，草擬加入「損害大學聲譽的行為」，作為其中一項可由校長交予紀律委員會處理的投訴，校方在文件解釋，是項修訂參考了其他專業組織和院校類似規定，指多間本地大學在其學生紀律程序也有類似規定，並指許多海外大學包括伯明翰大學、倫敦大學學院、愛丁堡大學、華威大學和西澳大學，亦有類似規定。

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至於港大紀律委員會組成，目前由教務長，分別從港大學生會評議會委任的20人「學生小組」中，委出2名成員，以及從20人「教務委員會小組」委任3名成員。

港大最新建議將兩個小組成員均增至30人，其中「學生小組」改由教務委員會委任，並由每個學院選舉產生，每個學院選出3人，規定包括至少1名本科生和1名研究生，意即兩者至少各佔三分之一；「教務委員會小組」則改為「教師小組」，令所有教授級人員均符合參與資格，包括各學院院務委員會主席、共佔10人，以及每個學院提名2名教師、共佔20人。

港大稱，修訂內容已按內部程序由港大有關學系、學院、教務委員會、校務委員會及校董會通過，並已諮詢教育局，再經教育局諮詢法律草擬專員，已獲校監、即特首李家超周二（27日）批准，將於明日（30日）刊憲，下周三（7月5日）提交立法會，並視乎立會以「先訂立、後審議」方式審議結果，將由10月20日起實施。

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責任編輯：馮琪雅

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