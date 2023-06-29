【文化產業】M+策展「草間彌生」200作品移展西班牙　畢爾包古根漢美術館展出至10月

西九文化區M+博物館宣布，在香港廣受好評的特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」，現於西班牙畢爾包古根漢美術館展出，展期由6月27日至10月8日。該展覽由 M+舉辦，於去年11月12日至今年5月14日在香港 M+展出期間，接待超過28萬來自本地及全球各地的訪客人次參觀。

為慶祝展覽開幕，畢爾包古根漢美術館於6月26日為展覽舉行開幕儀式，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀、M+博物館館長華安雅、M+副總監及總策展人鄭道鍊、M+副總監（藏品及展覽）卡絲瑤、畢爾包古根漢美術館總監 Juan Ignacio Vidarte 和其策展人 Lucía Agirre 均有出席。

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於畢爾包古根漢美術館展出的「草間彌生：一九四五年至今」由 M+副總監及總策展人鄭道鍊、獨立策展人吉竹美香和畢爾包古根漢美術館策展人 Lucía Agirre 共同策劃。該展覽將曾在 M+展出的其中200件作品，包括繪畫、雕塑、流動影像、裝置及檔案資料運往西班牙展出。

M+的「草間彌生：一九四五至今」是歷來最全面的草間彌生回顧展，移師畢爾包古根漢美術館的「草間彌生：一九四五至今」成為西班牙十年來最大規模的草間彌生回顧展。

是次展覽按時序及主題出發，展出草間彌生創作生涯最早期到最近期的作品，審視她在日本、美國和歐洲等地所發展的藝術創作，展覽沿用香港展出時的六個主題，分別為無限、積累、全面連結、生物宇宙、死亡，以及生命的力量。展覽呈現草間彌生作品中蘊含的核心美學元素，凸顯貫穿當中的關於生與死的哲思，以及她對相互連結的追求，並探討草間彌生如何成為全球文化偶像，創作出今天引人入勝且極具影響力的作品。

另外，草間彌生的三件深受觀眾歡迎的大型藝術作品繼續在 M+展出。訪客可憑標準門票到 B2 層參觀《圓點執念──渴望天堂的愛》（2022）及 M+委約場域特定裝置《神經的死亡》（2022），而草間彌生的大型雕塑《南瓜》（2022）則繼續於地下大堂讓公衆免費觀賞。

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