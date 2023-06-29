【恐怖意外】火警演習滅火筒突爆炸　中學生遭擊中內臟流出當場慘死

▲ 火警演習滅火筒突爆炸，中學生遭擊中內臟流出當場慘死。

泰國曼谷日前發生一宗恐怖意外！當地一間高中Rajavinit Mathayom進行火警演習期間，突然有滅火筒爆炸，並擊中一名坐在附近的學生，最終導致他身體重創內臟外流慘死。現場另有至少10名學生受到波及受傷。

最新影片：

綜合外媒報道，事發於上周五（23日），消防員在上午11時左右到達學校進行火警演習，並向學生示範如何使用滅火筒。當時他們身後還有一堆滅火筒放在地上，不料其中一個滅火筒突然爆炸，強烈的衝擊波和碎片隨即擊中坐在校內神社前的Khumthong Premmanee。他當場被彈飛10米，身軀因被重創而導致內臟流出。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

警方到場後證實Khumthong當場死亡，初步懷疑滅火筒是因為被不斷重複使用又沒有裝安全閥，且在太陽下放置太久，最終導致壓力增大而爆炸；但詳細事發原因仍有待釐清。據報，當日曼谷市區氣溫高達攝氏36度。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣