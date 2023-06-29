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【恐怖意外】火警演習滅火筒突爆炸　中學生遭擊中內臟流出當場慘死

健康 18:21 2023/06/29

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火警演習滅火筒突爆炸，中學生遭擊中內臟流出當場慘死。

泰國曼谷日前發生一宗恐怖意外！當地一間高中Rajavinit Mathayom進行火警演習期間，突然有滅火筒爆炸，並擊中一名坐在附近的學生，最終導致他身體重創內臟外流慘死。現場另有至少10名學生受到波及受傷。

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【活得健康啲】周身病痛被裁員後獨來獨往　拾荒獨居婦遇上熱血社工打開心扉

綜合外媒報道，事發於上周五（23日），消防員在上午11時左右到達學校進行火警演習，並向學生示範如何使用滅火筒。當時他們身後還有一堆滅火筒放在地上，不料其中一個滅火筒突然爆炸，強烈的衝擊波和碎片隨即擊中坐在校內神社前的Khumthong Premmanee。他當場被彈飛10米，身軀因被重創而導致內臟流出。

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警方到場後證實Khumthong當場死亡，初步懷疑滅火筒是因為被不斷重複使用又沒有裝安全閥，且在太陽下放置太久，最終導致壓力增大而爆炸；但詳細事發原因仍有待釐清。據報，當日曼谷市區氣溫高達攝氏36度。

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責任編輯：羅嘉欣

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