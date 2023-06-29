【香港書展】貿發局：不預審書籍望書商自覺守法　出版社指書商憂被投訴感無所適從

▲ 貿發局副總裁張淑芬強調希望書商出售書籍時應自覺尊重香港法例及國安法。（梁偉榮攝）

書展2023將於7月19日起，一連七日於灣仔會議展覽中心舉行。貿發局副總裁張淑芬稱不會預先審查參展商的出售書籍，但提醒書商須遵守香港法律以及國安法。去年未有參展的獨立出版社「次文化堂」社長彭志銘表示今年亦不會參展，並指書商對日前康文署下架部分書籍的行為感到「無所適從」，且擔心在目前的「不穩定狀態下」展出書籍會引來投訴。

張淑芬重申大會不會對參展商展出的書籍進行預先審查，亦不設名單列明哪些書可以售賣，「我哋非常信任我哋嘅參展商，亦都係多年來，佢哋都知道我哋呢一個好簡單嘅規矩。」

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而對於不久前康文署下架的各類書籍是否可以在書展出售，她表示，希望參展商能夠自覺遵守國安法及香港法例，若收到投訴，則會和書商進行溝通。而對於若有違反國安法的書籍出現在書展會否有具體措施進行處理，貿發局則表示「暫不回應」。

獨立出版社「次文化堂」社長彭志銘今日（29日）表示，今年出版社亦不會參展。主要原因是因為圖書出版業世道不好，亦不看好書展能夠帶動整體書業經濟。同時近年來，整個圖書出版業沒有出現話題性的新書。彭志銘形容前不久康文署前不久下架公共圖書館部分書籍的行為十分混亂，不少書商對此情況感到「無所適從」，甚至行業內「人心惶惶」，本在籌備出版的書籍都受到一定影響。他指，若書商在書展因出售特定書籍收到投訴，則一定會有人執法，書商和出版商都會受到影響。

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記者：解青羽