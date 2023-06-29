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【恐怖意外】曼谷機場女子被行李絆倒　小腿捲入自動人行道致傷重截肢

健康 18:36 2023/06/29

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曼谷機場女子被行李絆倒，小腿捲入自動人行道致傷重截肢。

泰國曼谷機場發生一宗恐怖意外！一名女子在自動人行道上被行李絆倒，左小腿捲入自動人行道移動機械中，嚴重受傷須截肢。

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【活得健康啲】周身病痛被裁員後獨來獨往　拾荒獨居婦遇上熱血社工打開心扉

綜合外國媒體報道，事發於本日（29日）上午8時30分左右，泰國曼谷廊曼機場2號客運大樓内，一名原定乘搭國內航班由曼谷飛往那空是貪瑪叻府的女乘客，在使用自動人行道時不慎被行李絆倒，左腿膝蓋以下部位被人行道卡住，捲入移動機械中摔斷。最終，該名女乘客左小腿被切除，送院治療。

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事發後，機場發聲明表示，涉事自動人行道已停用，工程師正進行安全檢查；並對事件深感遺憾，承諾負責傷者所有醫療費用及賠償金。廊曼機場總監卡蘭特亦向女傷者致歉，稱會檢查閉路電視，下令工程團隊調查事故。泰國總理帕拉育已指示調查工作，並給予女傷者援助。

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責任編輯：羅嘉欣

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