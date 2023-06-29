【航空業界】機場斥2.5億採新數碼停機坪及指揮塔系統　冀配合三跑監控減低人為錯誤

▲ 機場斥2.5億採新數碼停機坪及指揮塔系統，希望配合三跑明年啟用。(陳靜儀攝)

香港國際機場最新的數碼停機坪及指揮塔管理系統，耗資2億5千萬元建造，設置240個超高解像監察數碼攝影機，監察跑道上的飛機升降及停機坪運作；其中可就突發情況設實時預警提示，並將飛機影像及航班資訊結合，提升監察能力、效率及安全。系統運作逾1年，機管局形容其「非常準確、無記錄存在偏差」，並指主要是為將錯誤及意外減至零，無意縮減人手。

新系統自去年7月起運行，已運作逾1年；其造價為2億5千萬元，由政府及機管局共同承擔費用。當中藉240個超高解像監察數碼攝影機，以影像縫合技術合成超高解像全景影像，在能見度低及極端天氣環境下，亦能夠以人工智能（AI）全方位監察跑道上所有飛機升降及停機坪運作，並可就突發情況設實時預警提示；同時，結合民航處的航班資料數據，即時識別飛行區的飛機。

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機管局機場運行執行總監姚兆聰形容，新系統「非常準確、無記錄存在誤差」，並強調最主要並非要快，重點是為將錯誤及意外減至零；他舉例指會因應位置，安排3至6個鏡頭進行監察，形容影像「無縫接合」、「不會變形」、「光暗程度一樣」，亦可將大霧阻隔並自動抹走，再生成監察影像，確保畫面清晰。他又指若發現扺港航班未獲安排停機位，會顯示紅色預警提示，而航機偏離位置亦會響警號，讓操作員即時作出跟進，以免發生碰撞，故有效提升監察能力、效率及安全。

姚兆聰亦表示，無意縮減人手，強調控制人員會繼續存在，但冀藉系統減低他們的精神壓力，讓他們無需再憑肉眼及雷達監控停機坪，或是以對講機傳遞航班編號及資訊，提高效率。他更期望，新系統能配合明年落成啟用的整個三跑道系統，作為其中一個輔助的基礎建設，協助空管人員作出監控，相輔相成；又強調三跑道系統每小時處理102班航班的目標不變。

另外，對於早前國泰客機CX880因機件故障緊急煞停，乘客需經逃生梯緊急疏散，多人受傷。姚兆聰表示，當時客機取消起飛後，正常滑行至預留停機位，因此並無觸發系統警報，但強調系統運行至今，期間曾發出預警提示空管人員，令機場運作保持安全暢順；他亦指，民航處仍在調查事件，因此暫不便評論其他狀況。

新系統由加拿大廠商Searidge Technologies研發，本港機場為全球首個應用該新系統的機場，昨日 （28日） 更於國際機場協會的「科技創新獎2023」中，獲頒發最佳機場運作及裝置管理創新獎。

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記者：梁凱婷