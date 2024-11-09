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深圳打卡點2024｜8大深圳異國風情打卡景點推介　歐式教堂+繡球花海+峇厘島風酒吧

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 特朗普 戰場上 乳癌 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

8大深圳異國風情打卡景點推介。

【北上攻略/深圳好去處2024/深圳打卡景點/深圳影相好去處】想去旅行感受異國情懷，但坐長途機貴假期又不多，其實鄰近的深圳都有好多影相勝地！TOPick以下推介8大特色打卡點，無論一家大小、情侶出遊都可以一齊影出異國風情！

深圳打卡景點2024｜1. 華匯文創/歐洲印象

深圳打卡景點2024｜在華匯文創，可以找到歐式建築教堂。 （圖片來源: 陳天打瞌睡zZ@小紅書）

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在港人最熟悉的世界之窗旁邊，有一個似足歐洲小鎮，前身名為「歐洲印象」，現在則為「華匯文創」的地方。細緻歐洲建築如: 三角形屋頂、圓拱形建築、鮮艷顏色的小屋牆身等，如同置身歐陸浪漫風情小鎮。

華匯文創/歐洲印象

價錢免費
地址南山區深南大道9037號世界之窗旁邊
交通地鐵1號線或者2號線至世界之窗站H出口

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深圳打卡景點2024｜2. 錢江藝術中心

深圳打卡景點2024｜錢江藝術中心館內網紅打卡位-藝術長廊。 （圖片來源: 愛拍照的小白白.@小紅書）

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黃色古堡外牆配上羅馬石柱及歐式窗戶，外觀設計典雅華麗。藝術中心內設有中式園林風景、古風建築及法式木雕藝術長廊等，結合中西式古建築設計。館外館內充滿濃厚異國風情，一個地方滿足你多個打卡心願。

錢江藝術中心

價錢免費
地址深圳龍崗區布瀾路58號
交通地鐵14號線石芽嶺站J出口

深圳打卡景點2024｜3. 寶安耶穌君王堂

深圳打卡景點2024｜即使在寶安耶穌君王堂外面，都可以拍出靚相。 (圖片來源: 木也@小紅書)

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被稱為「深圳最美教堂」，帶有氣勢宏偉的哥德式建築風格、拱門、色彩斑斕玻璃門窗等，充滿異域文化氣息。主體建築有4層高，堂內可容至少1700人就座。如果要進入教堂，大家切忌衣著暴露，不能穿著拖鞋、短褲等，衣著大方得體及過膝下裝，以示尊重。

寶安耶穌君王堂

價錢免費
地址寶安71區上川路469號
交通興東站D出口

深圳打卡景點2024｜4. Holy Choice神選咖啡&攝影基地

深圳打卡景點2024｜Holy Choice神選咖啡&攝影基地。(圖片來源: HolyChoice神選攝影基地@小紅書)

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除以上異國風情建築之外，如果想和好友來個閨蜜打卡遊，一個地方有「N個主題」拍照的話，可以去近年新興攝影基地。一個地方齊集咖啡店、酒吧、影相，每個細節位都可以大影特影。另有主題衣服出租，場境選擇多，當中包括:日式木屋、小鎌倉電車站、小黃鴨、露營風、法國街頭、純白色無影牆等。

Holy Choice神選咖啡&攝影基地

價錢¥78/位起
地址南山區南科創啟城A棟2號電梯上8樓
交通興東站C出口

深圳親子遊｜11大深圳好去處優惠合集　遊樂場最平$67玩全日+$68起親餵小動物

兒童職業體驗｜12大兒童職業體驗最平$139起　Starbucks咖啡師/直升機飛行員/中醫師

深圳打卡景點2024｜5. BLUE CONCEPT Cafe&Farm·關於藍

深圳打卡景點2024｜網民表示可在店內租借裙子，場景內都是真繡球花。 (圖片來源: 🐻嘉嘉@小紅書)

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這間網紅打卡攝影基地主題多以鮮花為主，吸引不少年輕少女前來。場地不定期更換主題，當中包括有: 秋季限定銀杏樹、繡球花園、鮮花花海、法式風情等，十分夢幻。

BLUE CONCEPT Cafe&Farm·關於藍

價錢¥88/位起
地址龍崗區布龍路335號龍景科技園D棟天台
交通楊美站B出口

深圳打卡景點2024｜6. 23THcoffee

深圳打卡景點2024｜23THcoffee主打韓系風格。(圖片來源: 小熊的Croissant@小紅書)

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如果你超級喜歡韓系風格必須來23THcoffee，室內室外場景齊集休閒風、小清新風、日系風、高奢雜誌等。大家可以拍出在社交平台上韓國女性隨性風格。有網友提醒，建議白天、天氣好時在天台拍照，「隨隨便便都是大片」。

23THcoffee

價錢¥65/位起
地址龍崗區南灣街道平吉大道上李朗科技園3棟A座8樓
交通10號線地鐵上李朗B出口

深圳打卡景點2024｜7. LA LA LAND

深圳打卡景點2024｜可以一邊睇日落吹海風，一邊飲咖啡，十分Chill。(圖片來源: 柯澤湖@小紅書)

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就連餐廳名字都改為和美國歌舞愛情喜劇片《LA LA LAND》一樣，大家都大約估計到咖啡店是走美式加州海灘風格。可以一邊睇日落，一邊吹著海風，一邊食牛排，充滿LA的氛圍感和度假風情。

LA LA LAND

價錢¥40/位起
地址望海路61號-2南海玫瑰花園二期A棟商舖401室
交通2號線東角頭站A出口

深圳打卡景點2024｜8. villaa別墅餐酒吧

深圳打卡景點2024｜門口位置都是影相好地方。(圖片來源: Baby Fish不太甜@小紅書)

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喜歡東南亞風的你，不要錯過這間西餐酒吧。單棟式別墅設計，1樓是西餐廳，2樓是度假風露台和ALFIES設計工作室。有網友提醒，雖然早上來拍照有陽光較好，但是比較曬。所以，可選擇黃昏至晚上在2樓露台聽聽音樂，享受晚風和星空，小酌幾杯。

villaa別墅餐酒吧

價錢¥100/位起
地址南山區招商街道沿山社區龜山路1號半山名店坊01號
交通2號線海上世界站D口

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