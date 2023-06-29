【最佳榜樣】女兒受媽媽啟發立志做機師　母女實現夢想一起翱翔天際

▲ 美國一名女子受機師媽媽啟發立志做機師，近日最終夢想成真，與媽媽一起飛行。

孩子往往視父母為學習榜樣，甚至以父母的職業為奮鬥目標。美國一名女子在飛機師媽媽的薰陶下，立志要成為機師，更夢想終有一日能與媽媽一起翱翔天際。如今她終於實現夢想成為副機長，並與機長媽媽駕駛同一航班起飛。

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據英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，美國聯合航空（United Airlines）早前在官方TikTok平台上分享了一段正能量影片，副機長布洛克（Brooke Patterson Van Howe）站在登機門前、拿著廣播用的咪高峰向旅客們介紹即將乘搭的航班，更講述了自己的故事。

▲ 女兒夢想成真與媽媽一起翱翔天際。（影片截圖）

布洛克一臉感動地說，當天對她來說是一次特別航程，甚至可能是她飛行生涯中最特別的一次，之後她望向身邊的女機長指出，

這位是機長媽布蘭達（Brenda Patterson），她不僅是我的榜樣，更是我的媽媽。

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現場隨即響起一片掌聲，心情興奮的布洛克續講述自己的夢想，「從我上第一堂飛行課開始，我就夢想與媽媽一起飛行，今天我的夢想實現了，是她培養出今天的我，我十分自豪地叫她媽媽，也很開心能與你們分享這段經歷。」兩母女接受現場的掌聲和歡呼聲後，一同拖著行李踏上航班，準備起飛，帶領乘客飛往新澤西州紐瓦克（Newark）。

聯合航空為該段影片定下標題為「有其母必有其女」，影片吸引超過64萬人讚好。網民紛紛留言恭喜兩母女夢想成真，更被故事感動到哭了，「女機師是最棒的」、「媽媽一定很以妳為榮」、「這真是非常特別的時刻，恭喜你」，有人更表示，希望航空業有越來越多女性加入。

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責任編輯︰林綺玲