【元素大都會】彼思最大規模特效製作影片　入場前7大備忘

迪士尼與彼思最新動畫電影《元素大都會》（Elemental）由的意念正是由導演彼得孫（Peter Sohn）一次忽發奇想開始，再結合他的自身經歷，故事逐漸成形：「我的父母在70年代初期由韓國移民到美國，我雖然在紐約市生活，卻是在韓國的傳統、文化和語言中成長。」當中經歷的文化衝擊就成為了《元素大都會》的主題。

導演最初畫了一個火人和一個水人，想像他們如何互動，如何發展出一段意想不到的情誼，這當中又滲入了他自己的愛情故事：「我是韓國人，我的妻子是美國和意大利混血兒。我們開始交往時，我要暪住父母，因為他們思想比較守舊，希望我和韓國人結婚。我祖母臨終的遺言也是『娶個韓國老婆！』」

幸好導演父母最終也接受了外國媳婦，更發現與親家其實有很多共通點。

故事主角「火小姐」小焰追求夢想之旅亦是導演個人的親身體驗：「我做動畫工作其實有違家人期望，他們希望我成為醫生、律師或生意人。他們不明白我的行業如何運作、如何維生。」於是導演把這種掙扎轉化成為小焰內心的糾結，相信會引起不少人的共鳴。

小焰的母親角色更是以導演的媽媽為藍本，對他來說意義重大。從中帶出父母子女之間的愛、父母為下一代作出的犧牲，構成一部關於家庭、文化衝擊、充滿大愛的喜劇。

電影籌備期間，彼思還邀請了過百名第一代或第二代移民員工與製作人員分享經驗，當中有不少感人經歷，亦成為了豐富故事的靈感。

彼思最大規模特效製作

電影以水、火、風、土為主角，各有不同造型和世界，對製作人員最大挑戰就是一開四，等於同時在做四部作品。

而角色既不是傳統人形結構，又不是一團火或一灘水，如何處理動作、情感表達亦是另一重大挑戰。以火小姐和水先生做主角，也代表著每格畫面都有水、火特效要處理。

於是《元素大都會》成為了彼思動畫史上最大規模的特效製作，需要出動平時的雙倍人力物力，動用超過50位特效製作人員，分成兩組，一組專責水、火、風、土四大角色，另一組負責爆炸、水淹等場面，製作比平時需時更長。

入場前7大備忘

1.開創「元素」新世界

迪士尼與彼思動畫一向天馬行空、創意層出不窮，今次繼《靈魂奇遇記》（Soul）、《玩轉腦朋友》（Inside Out）、《反斗奇兵》（Toy Story）開創的靈魂、人腦、玩具等各式世界後，再發奇想，將水、火、土、風四大元素擬人化，組成前所未見、意念新奇獨特的「元素大都會」。

2.「元素民」造型搶鏡

四大元素化身為人，由角色造型到性格設定都有趣好玩。「火小姐」苗小焰 （小焰）一身火熱Look，性格火爆一焫即著；「水先生」劉滴水（阿水）這個「水造的男人」感性溫柔，喊包一名，身形更可如水般隨時變形。

至於「土生土長」的街頭小子阿葛，草頭草腦，腋下卻會長出小花；還有表面「一嚿雲」其實霸氣十足的大粉紅驚雲姐。這一眾搞鬼「元素民」有望成為迪士尼與彼思動畫又一經典角色。

3. 四大元素各有特色

「水人」、「火人」、「土人」和「風人」聚居的「元素城」，設計得仿如現代化國際大都會，更因應四大元素的特性，每區各有特色設施和配套。

在頂尖動畫特技和細緻畫功下，這個色彩繽紛、繁榮熱鬧、超越想像、充滿細節和彩蛋的「元素城」。

4.故事發展出人意表

故事以「不同元素撈唔埋」為主題，但當火爆烈女「火小姐」苗小焰遇上喊包感性暖男「水先生」劉滴水，二人擺明水火不容，一段歷險之後卻產生了意想不到的化學作用。

5.小故事大意義

迪士尼與彼思動畫一向擅長在有趣好玩的故事中帶出感動人心的大道理，今次以四大元素為主題，鼓勵大家衝破限制，勇敢走出新世界。

6.張敬軒Serrini首度合作聲演

今次粵語版特別請來一個「柔」一個「爆」的張敬軒和Serrini首度合作配音，分別聲演水先生（阿水）和火小姐（小焰）。

柔情似水的軒公遇上火爆烈女樹妮妮，產生了極為神奇的化學作用，兩位口水花四濺兼擦出前所未有的火花，全程落力加料搞笑。

7.同場加映短片《卡叔有約》

今次同場加映短片《卡叔有約》，讓深受大家喜愛的卡叔和他那隻會說話的狗德仔，再度現身大銀幕。

故事講述卡叔多年來首度與女友人約會，心情難免緊張不知所措，於是德仔挺身而出擔任狗軍師，笑料百出。

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