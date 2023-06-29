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【釋放勞動力】港府9月推「在校課後託管服務」　孫玉菡︰首階段冀物色50間小學

政治 18:40 2023/06/29

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勞工及福利局局長孫玉菡。 （梁偉榮攝）

立法會今日通過勞工界議員周小松提出的無約束力議員議案，促政府積極發掘及釋放本地潛在勞動力。勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府9月份推出「在校課後託管服務試行計劃」，讓有需要的小學生課後留校接受託管及學習支援，以便家長可選擇外出工作。

會上多位議員表示肯定有關計劃，孫玉菡總結發言時補充，不會要求老師在放學後做課後託管，會由非政府機構到校照顧這些小朋友，提供學習支援和課後活動。現時構想是，希望在第一階段可物色50間小學，這些小學的地點盡可能在基層家庭較多的地區，例如深水埗、荃灣、葵青等，希望幫助當區的家庭。

至於服務要求，孫玉菡表示，須至少營辦至下午6時；若情況許可，則希望營辦至下午7時。孫玉菡引述學校提醒，一旦運作至下午6時或7時，不代表學校下午6時或7時關門，因需一至兩小時清潔和復原，讓校園在翌日上午上課前恢復原貌。

梁子穎修正案  民建聯投棄權票

對於另一位勞工界議員梁子穎提議調高申請公屋等入息限額。孫玉菡表示，公屋資源有限，需訂一套客觀準則，以釐定有資格申請公屋的低收入人士。「無論入息限額訂在哪個水平，均會有住戶因剛剛超過限額而未能符合資格。假設我們為涵蓋更多公屋申請者把公屋入息限額調高，我們將無法把有限和珍貴的公屋資源，集中照顧最有需要的家庭。」

民建聯議員陳學鋒表示，相關問題複雜，「入息線」通過多個數據計算，不能因為外在因素而隨意調整，認為有關做法並不科學，是「牽一髮而動全身」，他表明，民建聯經考慮後，無法同意梁的修正案。最終，立法會主席梁君彥宣布，修正案被否決。

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記者：趙居逸

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