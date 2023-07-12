【掃毒3：人在天涯】郭富城坦承揀劇本拒演某角色　享受真槍拍攝不戴耳塞認奀皮

▲ 郭富城接受TOPick訪問分享新戲拍攝點滴。

由邱禮濤執導，劉青雲、郭富城及古天樂三大影帝主演的電影《掃毒3：人在天涯》，將於下月27日正式上映。早前預告片釋出，已見盡三位主角影帝級演技，連場精彩動作大場面，一眾影迷直呼期待。

郭富城在戲中有多場動作戲，其中一場潛水戲更要親身上陣演出。他接受TOPick專訪時，表示雖然自己早已考獲潛水牌，但導演未有因而讓他冒險，始終在海底拍戲有一定危險：「導演起初不知道我有潛水牌，但也定了這幕戲一定要我演！」

上天下海拍攝《掃毒3：人在天涯》 郭富城深潛海底劉青雲駕駛飛機

▲ 郭富城以全副潛水裝束上演潛水戲。

為了演員安全，導演利用CG技術與實景拍攝兩方面融入，長時間拍攝的其實在廠內取景，短時間的部分才於公海拍攝。

城城說：「他得悉我有潛水牌後，未有堅持要我在真水底演。拍攝此類型動作片，導演每一項都要很小心，尤其一遇到意識上有機會發生狀況的事情，他們也要計算在設計時間當中。導演和整個製作團隊十分細心，很值得演員信任。」

在室內能夠戴住氧氣筒「游」來「游」去，城城覺得開心又有趣：「演員拍攝時很辛苦，有好多動作場面、危險動作，但其實最緊要辛苦中尋找到快樂。」

上天下海拍攝《掃毒3：人在天涯》 郭富城深潛海底劉青雲駕駛飛機

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搭建50萬呎村寨

電影已煞科一段時間，城城依然記憶猶新，難掩興奮「劇透」部分劇情：「今次電影中青雲是毒販，而我和古仔為雙卧底，聯手捕捉青雲。古仔身份早已曝露，因此我一直留言青雲身邊，繼續搜集證據，他朝一日將他繩之於法。」續說：「開場時故事背景在香港，然後正正青雲的反抗、古仔身份曝光，撤退到泰國避開香港的追捕。青雲帶同我離開，而這就是電影故事的開端。」

講到青雲逃至泰國後繼續建立毒品王國，跟泰國「陀地」爭地盤，因此戲中出動不少飛機大炮，甚至槍林彈雨連串激烈場面。

劇組之前已在雲南西雙版納搭建村寨景，但由於疫情關係，最後移師回港進行拍攝，並在流浮山50萬呎地方搭建出一個迫真的泰國村寨。預告片曝光部分爆破場面，刺激又震撼。

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享受真槍拍攝

談及拍攝難忘點滴，城城不得不提使用「真．AK47」的初體驗，他自嘲懶叻未有佩戴耳塞，「槍火同事問我需要戴耳塞嗎？我說不用，『槍咋嘛，揸過唔知幾多次啦』，然後roll機『Action！』嘩！我的耳朵好像穿了一樣，連玻璃也被槍聲震動。」

他笑言，幸好耳朵頂得住，只有拍戲能感受槍戰的激烈，更自嘲奀皮：「無論多大聲、震到耳膜穿也好，我很喜歡、很享受，做演員真是奀皮！」

他稱過往拍攝的槍擊戲，雖然同樣使用真槍，但內裡用的是假子彈：「真彈發出的聲音比假彈細，我當時還要在車廂內開槍，似足在山洞裡面開槍有迴音，而且音量是數以倍計！」由於導演要求高，為了追求完美，這場槍戰戲共NG了3、4次才收貨。

▲ 城城時刻鍛鍊，以最佳狀況應付動作戲及舞台演出。（電影公司提供）

「無時無刻在鍛鍊」

無論電影抑或舞台演出，現年57歲、作為專業演員兼跳唱歌手的城城，每次都搏到盡全力以赴，以百分之百體能付出。

問到可有一刻感到體力透支，累到不想再參與動作戲，他斬釘截鐵表示不會：「當了跳唱歌手2、30年，已習慣這種生活模式，運動和體能是我職業與生活中的一部分，無時無刻都會鍛鍊。因為隨時要上舞台唱歌、跳舞、表演，所以體能上一定要有操守，而這些操守正正令我在電影上面，應付動作場面比較容易，不會太辛苦，而且不會容易受傷。」

雖然城城貴為影帝兼天王級，但他從不硬要面子而令身體有機會受傷，「有時拍一場戲很複雜，的確需要很大的體能量。NG便NG，頂不順便頂不順，舉手跟導演說可不可以停5分鐘，休息一下，其實這種情況經常出現。我也是人來的，死頂只會自己受傷。」

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首與青雲合作電影

回帶到80年代末，城城與青雲合作TVB電視劇《成吉思汗》及《太平天國》後，二人在影壇上就再沒有正面交鋒。他說：「電影上有真正對手戲的合作是第一次，即使有人跟我說，之前和青雲拍過甚麼甚麼，但我真的沒印象。」

能夠與青雲合作，城城坦言十分高興，並指對方多年來的作品，全部都有看過：「好欣賞青雲的演技，跟他合作會想起年少時拍攝《成》，已經30多年前。當時仍在訓練班尚未畢業，《成》為TVB當時的大製作，動用所有藝員演出，訓練班演員也要參與，而青雲已是師兄。」

他續說：「當時的我很青澀，青雲也很年輕。現在他已是一位成熟型男，有自己的家庭、事業好好，不斷有很多不同作品推出。而我在電影世界裡面，同樣會繼續做更多、更好的電影給大家欣賞。」

▲ 1987年，郭富城與劉青雲合作TVB劇集《成吉思汗》。

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揀劇本演出

城城透露現在會挑選劇本，若遇到相同類型的角色，他會拒絕接演：「我想演一些未演過的角色，不喜歡重覆去演差不同類型的角色，所以會揀劇本、揀角色。」

城城入行多年常演警察、探員等角色，笑言「一哥」也演過，卻從未演過卧底。而此卧底一角，並非深資老練的警察，而是剛由學堂畢業不久的警員，「所以對我來說甚有挑戰性，要演繹出慢慢成長的過程，處理這個角色跟以往處理警察角色很不同，跟『一哥』更是極大反差，甚有發揮。」

城城跟古仔曾合作電影《柔道龍虎榜》，數數手指原來已是19年前之久。

▲ 城城拒接曾演過的角色。（電影公司提供）

承諾跟邱禮濤再合作

城城還提及，與邱禮濤導演認識多年，卻是第一次合作。他大讚對方不但是一位資深導演，所有大型動作戲，無論特技或槍林彈雨的真實拍攝場景，全都應付得駕輕就熟：「我相信最主要原因，為他是攝影師出身，對於鏡頭捕捉很有步驟，每一個鏡頭需要或不需要，他很清楚。這樣，演員就不用那麼辛苦。」

城城透露開拍前跟導演聊過很久，大讚邱導就像一本「行走的字典」，視野廣闊、人生經驗豐富。

「你問他任何問題，他都能解答你。他在電影界別非常資深，對電影的知識他比我更加豐富。對我來說他是一位好好學習的對象，能夠跟他合作我覺得是一件很開心的事，我們答應了大家未來一定要再合作。」他指在演藝生涯中，除內地名導陳凱歌外，邱禮濤就是其第二位遇過的「百科全書」。

記者：馮雪怡

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