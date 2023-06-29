【的士行車安全】林世雄︰考慮資助司機體檢可行性　陳浩濂︰的保過去18年有12年錄得承保虧損

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（陳永康攝）

本港近來發生多宗涉及高齡司機的交通意外，立法會今日通過「解決的士行車安全及保費加價問題」的無約束力議員議案，促請政府推動的士司機身體狀況一年一檢，減少意外發生；及正視涉及的士詐騙車保的情況。

運輸及物流局局長林世雄表示，政府5月份已在立法會交通事務委員會，提出多項建議，包括對年長商用車輛司機（包括的士司機），設定較嚴謹的要求，把提交體格證明的年齡門檻，由現時「70歲或以上」，收緊至「65歲或以上」，並將其達到年齡門檻後的正式駕駛執照有效期，由「一年或三年」改為「一年」。政府會在下半年，就有關建議繼續諮詢業界及相關持份者，以盡快敲定具體安排細節。

他又指，政府會考慮資助司機進行體檢的可行性，但補貼牽涉經常性開支，須慎重考慮及研究，以確保公帑運用得宜及防止濫用。

陳沛良倡設中央資料庫 識別不良駕駛記錄司機

對於有意見指的士加價，是因為保險公司大幅增加保費。本身是太平保險（香港）總經理的立法會議員陳沛良形容，的士保險是「蝕本生意」，指保險費是根據意外發生率、意外嚴重程度及索償記錄等釐定。但過去5年，涉及的士的交通意外達19,307宗，每年佔總交通意外宗數25%左右，是私家車的10倍，認同要通過有效的風險管理措施，減低的士意外，保費自然有下調空間。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂引述保監局資料表示，的士保險業務在過往18年，共有12年錄得承保虧損，累積總額達到虧損3.44億港元，「這意味承保的士風險和保費定價出現錯配，長遠不利市場的可持續發展。」

陳沛良建議政府可成立租用的士司機中央資料庫，整理司機資料、過往交通意外及索償記錄，讓保險公司，識別有不良駕駛記錄的司機，並根據相關資料，進行更準確的風險評估，以釐定合適的保費。

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記者：趙居逸