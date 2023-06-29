【護士流失】公院護士人數淨流失458人　范鴻齡：海外護士修例通過後派隊搶人才

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截至4月底醫管局過去一年醫生的流失率7.1%，比起1月底輕微回落0.1%。至於護士方面，截至4月底流失率為10.9%，輕微回落0.3%。不過范鴻齡指，護士人數過去一年仍然減少458位，情況不理想，「多了醫生，但少了護士都唔掂」。他表示，歡近政府就海外護士作修例， 一旦修例通過後會派隊增聘非本地培訓護士的人手。

醫管局行政總裁高拔陞則指，護士流失是因為到私營市場及外流，醫管局將透過退休後重聘計劃挽留人才，以「舊帶新」方法，保留技術和經驗。局方數字顯示，2023-24年度退休的醫生當中，84%醫生（65名）願意延任。2023-24年度退休的護士當中，51%護士（241名）願意延任。

醫管局主席范鴻齡表示，歡迎政府於今年年底向立法會提交護士註冊條例修訂草案，會於修例通過後會派隊搶人才。

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責任編輯：陳展棋







