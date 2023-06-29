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【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　珍珍指定產品加$1多1件、買滿$25送2包薯片

社會 21:13 2023/06/29

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

惠康、萬寧及7-Eleven 本周優惠，焦點包括珍珍各款薯片/牛仔片、薯圈，加$1多1件，買滿$25再送2包薯片。（DFI零售集團提供）

惠康、萬寧及7-Eleven 本周優惠，焦點包括珍珍各款薯片/牛仔片、薯圈，加$1多1件，買滿$25再送2包薯片；雀巢各款4支裝甜筒$53.9/2盒，只限3天。7-Eleven各款雀巢KITKAT雪糕批、OREO雪糕系列、百福雪糕杯$60／6件

惠康優惠：

惠康生日大激賞

凡於惠康消費滿$50，即可參加惠康生日大激賞，即抽即獎。大獎合共780萬yuu積分,還有超過7,800份現金優惠券及獎品。

優惠期：30/6/2023 - 6/7/2023

  • 珍珍各款薯片/牛仔片、薯圈，加$1多1件，買滿$25再送2包薯片
  • 公仔各款急凍點心， $60/5包
  • 佐治雲咸各款紅酒，$ 128/3 支
  • 維達金裝3 層衛生紙，$59.9/2條，送抽取式面紙
  • 買3支丘比芝麻沙拉汁，送$36.5 禮品

優惠期：30/6/2023 - 3/7/2023（只限3天）

  • 雀巢各款4支裝甜筒， $53.9/2盒

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全新一輪「笑印活動」

惠康首度聯乘兩大日本廚具品牌 - mosh! x sutto廚具系列 推出全新一輪「笑印活動」!

凡於惠康超級市場購物每滿港幣$60即可獲笑印一個，憑笑印或yuu積分獨家換購三款sutto方型鍋具和四款mosh!廚具及小家電，一齊享受日系時尚質感生活!

印花派發日期：即日 - 21/9/2023

換領／換購日期：即日 - 5/10/2023

萬寧優惠：（優惠期：30/6/2023 - 6/7/2023）

多款染髮、護髮及護膚產品現正進行第2件半價。

  • 指定日韓頭髮護理產品買第2件半價，買滿$128送AWAWA泡泡抗菌除蟎洗衣珠10粒
  • 指定頭髮護理產品買第2件半價，買滿$128送AWAWA泡泡抗菌除蟎洗衣珠10粒裝，買2件送Kaneyo日本蔬果香橙味洗潔精600毫升
  • 指定護膚產品買第2件半價
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  • 指定止汗香體產品買第2件半價

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7-Eleven優惠：

  • 【$7／件】利賓納黑加侖子軟糖20粒裝（各款）（優惠期：28/6/2023 – 4/7/2023）
  • 【$10／罐】STELLA ARTOIS 500毫升大罐裝（優惠期：28/6/2023 – 4/7/2023）
  • 【$21／3罐】雀巢咖啡罐裝（各款） （優惠期：28/6/2023 – 4/7/2023）
  • 【$60／6件】雀巢KITKAT雪糕批（各款）/ OREO雪糕系列（各款）/ 百福雪糕杯（各款）（優惠期：30/6/2023 – 4/7/2023）
  • 【$66／4件】COOLHAUS迷你杯（各款）/ Hoegaarden白啤酒雪葩/ da dino意式雪糕杯（各款）（優惠期：30/6/2023 – 4/7/2023）

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責任編輯：陳麗娜

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