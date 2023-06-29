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【擅闖渣馬】網紅劉馬車無報名硬闖渣馬賽道兼全程直播　今遭田總勒令終身禁賽

社會 22:34 2023/06/29

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劉駿軒（網名為劉馬車）全程直播參賽過程。（劉馬車直播片段截圖）

27歲的網絡紅人劉駿軒（網名為劉馬車）於本年2月，在沒有報名參賽的情況下，擅闖香港渣打馬拉松的起點及賽道，並在網上直播整個過程，事件引發爭議。香港田徑總會經決議後，今日（29日）宣布，永久禁止劉駿軒（劉馬車）參與總會旗下所有賽事。

香港田徑總會經決議後，今日（29日）宣布，永久禁止劉駿軒參與總會旗下所有賽事，並對他多次拒絕聽從工作人員的勸喻及指示，嚴重影響賽事進行，予以強烈譴責；總會更重申，會一律按既定機制嚴肅處理任何人士作出影響賽事順利進行，或參賽者及工作人員安全的行為。

劉駿軒於本年2月12日，在沒有報名參賽的情況下，擅闖香港渣打馬拉松的起點及賽道，並在網上直播整個過程；他在片中直認自己並無報名，亦沒有掛上號碼布，又揚言是「冒生命危險、被捕及被打風險」參賽，最後更跑至維園終點，領取完成賽事的獎牌，事件引發爭議。

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記者：TOPick港聞組

 

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