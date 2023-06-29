【代糖致癌?】外電：世衞擬將代糖阿斯巴甜列為「可能致癌物」　本港有售薄荷糖零系可口可樂均含這種成份

▲ (世衛網站)

路透社今(29日)引述兩名消息人士報道，世衛國際癌症研究機構（IARC）計劃下月將「無糖」飲料及零食廣泛使用的代糖阿斯巴甜（Aspartame），列為可能致癌物。

報導指，世界衛生組織另一個委員會添加劑委員會 (JECFA) 今年也正在審查阿斯巴甜的使用情況。其會議於 6 月底開始，將於 IARC 公佈其決定的同一天（即 7月14 日）宣布其調查結果。

自 1981 年以來，JECFA 一直表示阿斯巴甜在可接受的每日限量內食用是安全的。例如，體重 60 公斤（132 磅）的成年人每天必須喝 12 至 36 罐無糖汽水（具體取決於飲料中阿斯巴甜的含量）才會面臨風險。它的觀點得到了包括美國和歐洲在內的國家監管機構的廣泛認同。

IARC發言人表示，IARC 和 JECFA 委員會的調查結果在7月份之前為保密，但為相輔相成。IARC的結論是了解物質是否致癌的基本步驟。添加劑委員會進行風險評估，確定在某些條件和暴露水平下發生特定類型傷害（例如癌症）的可能性。”

國際飲料協會委員會（ICBA）在官網發文，國際癌症研究機構的結果與當今高質量的科學證據相矛盾，參考低質量的科學研究得出的結論可能誤導廣大消費者，期待對阿斯巴甜更廣泛、更全面的食品安全審查。

阿斯巴甜食品添加劑國際編碼為E951，廣泛用於糖果產品、以及可口可樂。TOPick查看本地部分產品，其中不少均含有阿斯巴甜成份，包括「易極薄荷糖」、「可口可樂Coke Zero」等。

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責任編輯：陳展棋