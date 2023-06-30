ACCA報告：財會專才需將社會議題因素    納入企業策略和績效評核

▲ ACCA行政總裁白容表示，社會議程是一項廣泛議題，亦無法迴避，因此企業需要立即行動。陳國峰攝

ACCA（特許公認會計師公會）發表全新研究報告《財智重塑社會價值》（Accounting for society’s values），報告集合了來自世界各地財務及會計專業人士的觀點，指出財會專才未來必須擁抱可持續發展，當中包括推動社會議程（Social Agenda）。

ACCA行政總裁白容（Helen Brand）表示，社會議程是一項廣泛議題，亦無法迴避，因此企業需要立即行動。

ACCA的報告指出，企業在2023年繼續面對多方面的挑戰，例如經濟不明朗、勞動力短缺、供應鏈脆弱以至生物多樣性和人類危機等，存在許多變數和風險，更加反映企業需要可持續發展。此外，實現長期的可持續發展不僅是環境目標相關，例如將氣溫上升限制在1.5°C，而是從社會角度考量，即對供應商、員工和消費者的影響。

白容表示，財會專才可以在轉變的過程中充分發揮作用，「事實上，如果沒有財會專才的積極投入，企業將難以實現可持續發展的目標。」企業的可持續發展需涵蓋經濟、環境和社會行動，從而實現長遠發展。然而，雖然有關社會行動的議題比環境問題更早開始討論，但由於相關組成及定義不太明確，而且比較廣泛及複雜，因此財會專才更加有迫切需要就此進行更多交流，並納入策略釐定和績效評核中。

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責任編輯 李志強