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【#ME TOO】Ella憶小時候被父親朋友兒子性侵　陳嘉樺兩胞姐同遭狼爪胸襲

娛樂 10:12 2023/06/30

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

S.H.E成員Ella自揭性侵經歷。

「#ME TOO」風波在台灣演藝圈連環爆，「黑人」陳建州、黃子佼、NONO等被多名女藝人指控性騷擾，鬧得滿城風雨。

女子組合S.H.E成員Ella（陳嘉樺）昨日（6月29日）出席活動時大爆性侵經歷，對象更是爸爸朋友的兒子，事後更揭原來兩名胞姐同樣遭殃！

【陳建州性騷】再有「黑澀會美眉」指控性騷　妖嬌爆遭黑人撩過夜：床那麼大【多圖】

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伸手到褲子內

Ella事隔多年依然歷歷在目，並向傳媒還原事發經過。她憶起當時仍讀國小，色狼為爸爸朋友的兒子，當時她坐在這位「大哥哥」的大腿上：「當時電腦遊戲盛行，大哥哥讓我們坐在他的腿上。」

豈料「大哥哥」突然把手伸到Ella褲子內，嚇得她即時大叫，並哭著爬出房外。

Ella出席活動時自爆兒時曾遭父親朋友兒子性侵。

【#Me Too】杜汶澤對台灣性侵事件不感意外　 阿澤：物化女性化非常嚴重

兩胞姐被摸胸

Ella將性侵事件一直埋藏心底裡，直到她懷著兒子「勁寶」約5個月之時，與家人打開心窗講出性侵經歷。然後卻發現原來兩名胞姐同遭「大哥哥」伸狼爪摸胸，她說：「現在回想起來覺得很可怕，那個年代的爸爸媽媽，不知道該怎麼面對。」

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因此，Ella十分注重孩子的性教育，教兒子身體上有很多重要的部位，是屬於自己的，不可亂讓他人觸碰，亦不可亂觸碰別人的：「我自己能夠消化，也許當下他沒有那個意思，但我很可能不舒服。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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