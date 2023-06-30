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【狠毒丈夫】炒燶股欠債殺妻藏屍雪櫃　男子冒充身分提款下場曝光

親子 10:31 2023/06/30

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一名男子炒燶股欠債，並殺妻藏屍雪櫃。（iStock圖片）

投資股票市場有風險，可以令人一夜暴富，也可以欠下巨債。上海去年發生一宗命案，男子炒燶股欠債，殺妻後欲藏屍雪櫃，更冒充亡妻身分提款。昨日（29日）案件一審宣判，男子下場曝光。

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綜合內地傳媒報道，女死者的姊姊小麗（化名）透露，妹妹與高姓丈夫於2015年結婚，數年前妹妹突然向她和媽媽借錢，家人才知道高男沉迷炒股，投資失利而欠債，甚至要賣樓還債。妹妹相信丈夫會改過，將收入都拿給他還錢。

直至去年3月2日，高男在家用水果刀刺向妻子頸部，身受重傷的她當場死亡。案發當日，高男在網上購買了一部雪櫃，還冒充妻子的身分向她的家人和同事發訊息。他提取妻子戶口的錢，使用她的信用卡去套現，更買了彩票。

男子殺妻後，冒充她身分提款。（微博圖片）

藏屍雪櫃失敗謊稱自殺

據起訴書顯示，案發後翌日，高男購買的雪櫃到貨，他試圖將屍體放入雪櫃不果。檢方指出，高男其後曾以喝消毒液、割腕等方式自殺未遂，當晚報警稱他和妻子在家自殺。經警方調查後，證實高男殺害妻子。

男子試圖將屍體放入雪櫃不果。（微博圖片）

小麗透露，她整理妹妹的遺物時，在她家中發現一張借貸紀錄，其中一張紙顯示在2019年1月至7月期間就有25筆貸款。此外，她提及妹妹身上有40多處刀傷，但高男在法庭曾指只有兩處刀傷是由他造成的，認為他無悔意。

6月29日，案件在上海市第一中級人民法院一審宣判，判處高男死刑。小麗和家人對判決結果感到欣慰，她指媽媽已經70多歲，根本不在意所謂的賠償，只想為亡女討回公道。

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責任編輯︰王明芳

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