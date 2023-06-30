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【無情父親】生父拋妻棄子再婚　9歲兒雨中跪地擋婚車求討一份重要文件

育兒經 10:00 2023/06/30

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

生父拋妻棄子再婚，9歲兒雨中跪地希望討回出生證明。

遇上無情父親，孩子無辜受害。中國廣西一名9歲男童，自幼就被父親拋棄，近日他在雨中跪在一輛婚車前，希望向再婚的父親討回自己的出生證明，對方卻毫不留情地坐車離去。

綜合內地媒體報道，廣西一名9歲男童出生一個月就被生父拋棄，對方沒有給予任何撫養費用，由母親和外婆湊大。父親對男童不聞不問，卻將他的出生證明帶走，導致男童至今仍是沒有身分證明的「黑戶」，無論是上學或外出都受到極大的束縛。

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男童生父近日準備再婚，男童得悉後就在婚禮當日與外婆到場，直接在父親的婚車前下跪，希望父親能把出生證明歸還。從網上影片可見，一名身穿白衣黑褲的男童跪在一輛婚車前，一邊的女子撐著傘，有一名估計是男童姑姑的女子下車與他們理論，阻擋男童上前，並揮手示意婚車開走。

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看著兒子跪在雨中，坐在車內的父親自始至終都沒有理會，更不曾下車查看。不少網民紛紛表示心痛，批評父親狠心，「逼著自己的孩子成黑戶」、「如果他真的因此沒辦法上學，他會很痛恨父親的」、「想知道為甚麼坐在婚車裡的女子，能接受自己未來丈夫如此狠心」。

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責任編輯︰王明芳

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