【設計樂園】小學生設計打造「夢想樂園」 荒廢校園天台變遊樂場

▲ 樂園設計要包涵運動、娛樂和獎勵三大要素，不同年級亦有相應活動。

香海正覺蓮社佛教黃藻森學校善用校內每一寸地方，本學年將荒廢多年的天台，透過舉辦全新的學生設計比賽「築夢•起動校園」計劃，讓學生打造自己的「夢想樂園」。樂園內色彩繽紛，規劃出適合不同年級的玩樂設施和休息區。校長徐劍表示，校方和家長利用有限的資源，群策群力，利用學生在設計比賽中得獎的作品作藍圖，完成樂園的設計及建造工程，過程中增強學生和家長對學校的歸屬感。

樂園集運動及娛樂元素

學校於開學初期針對已荒廢多時的天台空間，舉辦全校學生參與的「夢想樂園」設計比賽，樂園設計要包涵運動、娛樂和獎勵三大要素，不同年級亦有相應活動，同時也要兼顧可行性、安全性和活動適合小息進行。校長徐劍表示，天台過往曾用作學生課後溫習，一直沒有恆常用途，希望透過活動，讓學生和家長同心設計，使之成為一處老師與學生可共渡愉快時光的地方。

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「夢想樂園」內鋪有人造草地，主要按年級劃分三個區域：一二年級的區域，遊樂設施主要是滑梯、大型橫盤、攀爬裝置，讓好動的學生舒展體能；三四年級區域有手搖賽車場、足球機、氣墊球等需要思考的活動；而五六年級區域則有哥爾夫球、籃球機、保齡球、足球九宮格等培養學生合作精神的活動。

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以樂園入場券奬勵好學生

新啟用的「夢想樂園」，目前在午息時間開放，學生需要持有入場券才能進入。入場券由老師奬勵有良好行為、守規則的學生，涵蓋的範圍包括「堅毅」、「尊重他人」、「責任感」、「國民身份認同」、「承擔精神」、「誠信」、「關愛」、「守法」、「同理心」和「勤勞」，目的是推動學生正確價值觀、良好品格和正面積極的態度。

校長徐劍說樂園由設計到啟用，獲家長全力支持，「整個改造經費只有5萬元，猶幸得到教師和家長義工的高度參與，協助安裝樂園燈飾及鋪設人造草地等。未來希望達致一年一校園改善計劃，例如在校門旁已經空置的員工宿舍，新學年亦計劃進行改善工程，同樣會邀請學生參與設計，希望學校不單是一間Happy School，對學生而言更是Happy Learning School。」

投放資源在STEAM教育

另外，學校投放了不少資源在STEAM教育上，常識科老師均具備IT知識，學校將6年小學的STEM教育作出完整規劃，分三個階段，由初小的「封閉式」課程，以學習為主，到小三小四的「半開放式」課程，在學習中實踐，至高小的「開放式」課程，學生提出創新意念，由老師協助學生實現構想。

學校本學年以樂齡科技為題，學生以常識結合科技，針對長者的需要來設計智能產品，例如以電腦編碼控制燈光，製作每日會展示不同表情的CD盒，為長者解悶。學校稍後會舉行成果展，向家長展示學生成品。

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