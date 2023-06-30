【代糖爭議】無糖可樂香口膠常用甜味劑　世衛機構擬列代糖「阿斯巴甜」為可能致癌物

▲ 世衛機構擬列代糖「阿斯巴甜」為可能致癌物。

近年市面上不少無糖飲品使用甜味劑（又稱代糖）提供甜味。不過據路透社報道，世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症研究機構（IARC）擬於7月將代糖阿斯巴甜（Aspartame）列為「可能致癌物」。

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據路透社引述2名消息人士指出，國際癌症研究機構6月召開專家會議後，最終認定人工甜味劑阿斯巴甜可能對人類致癌，而該項研究結果預料於7月14日公佈。

報道指，IARC根據已公佈證據，評估阿斯巴甜是否對人體有害，至於攝取多少為安全值則不在考量範圍內。而人體攝取有害物質的安全值一般由WHO食品添加劑專家委員會（JECFA）決定。

JECFA自1981年起，主張阿斯巴甜在可接受的攝取量內食用是安全的，以一名體重約60公斤的成人為例，每天喝12至36罐含代糖汽水，才會構成風險。

阿斯巴甜甜度為蔗糖200倍

阿斯巴甜（E951）是一種廣泛使用的甜味劑，一般在代糖汽水、香口膠、無糖糖果中可以找到。原料為苯丙氨酸和天冬氨酸。雖然阿斯巴甜所含的卡路里與蔗糖相若，但甜度是蔗糖的200倍，所需的份量少，有助降低食物的糖分和卡路里含量。

世衛研究：飲無糖汽水早死風險更高

世界衛生組織（WHO）的國際癌症研究機構（IARC）曾於2019年發表一項研究，團隊用19年時間，追蹤歐洲10個國家逾45萬人，發現每日飲用2杯或以上含人工增甜劑（代糖）飲料的人士，死亡率比每月飲少於1杯的人高出26%。

汽水中的甜味劑

本港消委會曾指出，有4種甜味劑經常用於飲品中包括：

醋磺內酯鉀（人工合成）-E950

天冬酰胺（人工合成）-E951

三氯半乳蔗糖（人工合成）-E955

甜菊醇糖苷（天然來源）-E960a/E960

TOPick曾檢視Coke Zero的營養成分，發現所選用的3款甜味劑，都屬於人工合成甜味劑。另外，市面多款常見、聲稱無糖的汽水，都有添加甜味劑：

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從食物標籤分辨常見的甜味劑

消委會曾列出，4種常用於飲品的甜味劑的甜度及建議攝取上限：

名稱 醋磺內酯鉀

Acesulfame Potassium (Acesulfame K) 天冬酰胺

Aspartame 三氯半乳蔗糖

Sucralose 甜菊醇糖苷

Steviol Glycosides 食物添加劑編號 E950/950 E951/951 E955/955 E960a/E960/960 甜度

（與相同份量的蔗糖比較） 高200倍 高180-250倍 高600倍 高300倍 JECFA訂定的每日可攝取量（以每日每公斤體重計算） 15毫克 40毫克 15毫克 4毫克 GSFA建議「飲品類」食品最高濃度 600毫克/千克 600毫克/千克 300毫克/千克 200毫克/千克

註：

JECFA (The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) ：國際糧農組織及世界衞生組織聯合之食品添加劑專家委員會

GSFA (Codex General Standard for Food Additives) ：法典食品添加劑通用標準

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責任編輯：羅嘉欣