【癌症殺手】停經後出血2個月分泌物有異味　女子檢查揭患子宮內膜癌

▲ 女子停經後，出血2個月＋分泌物有異味，檢查揭患子宮內膜癌。

月經出現異常一定要及時就醫。台灣一名58歲的簡姓女士於1年前停經，但近日卻持續出血近2個月，並且分泌物帶有異味，於是前往醫院檢查，竟發現已罹患子宮内膜癌。

綜合台媒報道，簡女士於1年前停經後再出血，原本以為是剛進入更年期身體還在動蕩，惟少量出血的狀況已將近2個月，同時發現分泌物有異味，於是前往醫院進行子宮内膜切片檢查，最終確診子宮内膜癌。所幸進行手術分期治療後，簡女士身體狀況恢復良好。

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停經後異常出血要留神

台灣萬芳醫院婦產科醫生林承翰指出，女性經血流量的多少與是否只在生理期出血，都是判斷健康的重要警訊。他表示，子宮體癌中以子宮內膜癌最常見，且近十年有快速增加的趨勢，好發於50歲至70歲的婦女，以停經的婦女佔多數。

林承翰醫生提醒，早期子宮內膜癌常見的症狀為停經後陰道異常出血，而停經前患者的徵兆包括，經血莫名增多、月經出血期過長或不正常出血，患者亦可能伴隨貧血、倦怠及下腹疼痛等症狀。

子宮內膜病變5大高危因素

林醫生强調，導致子宮內膜病變的危險因素包括，肥胖、糖尿病、婦科癌症家族病史、未生育過及停經後使用雌激素荷爾蒙補充者。若符合以上危險因素，建議定期接受經腹部或經陰道超聲波，檢查子宮內膜厚度，當懷疑癌變時，要進一步安排侵入式檢查。

他表示，子宮內膜癌早期治癒率高，即使已有轉移，手術後加上放射性治療以及抗癌藥物，仍可以達到不錯的治癒率。他建議有症狀的婦女積極面對，儘早求醫，切勿自行服用與補充荷爾蒙藥物，或購買來源不明的補品。若有服用治療乳癌用藥的患者，在使用半年至一年期間應前往婦產科門診例行追蹤檢查。

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責任編輯：羅嘉欣