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【香港小姐2023】Lea孖王怡然賣萌冧網友　合力隔空「對撼」「火辣學霸」Michelle

娛樂 11:27 2023/06/30

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

大家又睇好邊個呢？

今屆的香港小姐不少佳麗已經各自「埋堆」，「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）與「Cute版阿Sa」王怡然（Lynn）雖然不是認識了很久，已經老友鬼鬼，早前二人接受港姐「變髮」改造後，會見傳媒拍照時翹手又頭貼頭合照，非常老友。

【香港小姐2023】Lea滿意新髮型變潮　王怡然獲家人支持有信心入三甲？

變成好姊妹合力「對撼」

之後，她們更在街上拍下不少照片紀念姊妹情，Lea在社交平台分享多張二人合照，相中可見，王怡然攬到Lea實一實，二人又齊齊賣萌。

其中一張，二人齊齊晒出小蠻腰，Lea更舉V興奮拍照，留言：「普通姐妹，不是情侣。」不少網民更希望她們齊齊殺入三甲。

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性感照吸睛

另一邊廂，同樣為大熱的「火辣學霸」Michelle，近日她就分享穿Bra Top上陣做瑜伽的照片，盡顯其美好身材，亦落力為比賽備戰。
而且，從其社交網可見，不時分享性感美照，既有水着相，又有運動照，以一副好身材衝擊大家視覺。

Lea﹑王怡然及Michelle都被外界視為大熱之一，而Lea和王怡然則姊妹情深，似乎合力賣萌隔空與Michelle「對撼」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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