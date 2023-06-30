【網絡熱話】港女當場斷正偷拍少年揭為慣犯　促刪相竟獲覆：你嗰啲已經del晒

▲ 涉事少年將手機放至桌底，鏡頭正對女子腿部，並以一張白紙掩飾動作。

有港女遭偷拍當場斷正色狼。近日有港女在一間餐廳用餐時，竟發現鄰座一名少年三番四次作出懷疑偷拍動作。

從該名女子所拍得的影片可見，涉事少年將手機放至桌底，鏡頭正對女子腿部，並以一張白紙掩飾動作。而懷疑偷拍的少年將手機置於桌底下數秒後，又再將手機拿回身前，細細查看。未料該少年的舉動全然被女子拍下，該名女子更配文：「大家覺得佢喺度做緊咩？已經兩三次呢個動作。」

女子拍得證據後，更當面與少年對質。少年則連忙向女子連聲道歉「對唔住」，而女子則在影片上配文「：對唔住我真係讀書壓力太大」，相信是引述該名少年的道歉理由。

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女子其後亦監督少年刪除偷拍所得照片，少年亦表示：「你嗰啲我已經del晒，唔係架（其他）嗰啲。」女子聞言大驚反問：「咩話？」原來該名少年相冊內竟存有逾萬張偷拍，該女子當即痛斥：「你del埋其他！」

女子事後在社交平台表示，最終沒有就事件報警，指該名少年「仲細個」，感嘆自己倒霉，又稱「好想俾佢身邊嘅同學知道佢係咁黐線」。

事件引起大批網民討論，有人表示：

真心唔明咁樣拍有咩好睇

佢個角度揚到呢俾人拍嗰位邊有可能唔知呀？真正嘅偷拍係唔會俾你發現到囉

條仔真係執返身彩

要報一定入硬

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記者：黃穎津