【催淚一刻】女兒婚禮上催淚致辭 爸爸含淚叮囑女婿︰若變心了別傷害她

▲ 爸爸在女兒婚禮上的感人致辭。

女兒是父親的前世情人，女兒出嫁了，父親難免不捨。新加坡一對新人日前舉辦婚禮，外父在婚禮上的感人致辭在抖音瘋傳，已有超過400萬人觀看，近50萬人點讚，3萬人更轉發分享。新娘的父親語重心長、流着淚叮囑新郎︰「如果你有一天變了心，不愛我女兒了，請你不要傷害她，把她還給我就好！」父親這幾句揪心的話，惹得一對新人、賓客和網民都紅了眼眶。

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要新郎思考如何愛惜妻子

根據新加坡傳媒報道，新娘Kylie於6月18日在抖音發佈視頻，文中她坦言第一次看到爸爸流淚，並寫着︰「我愛你爸爸。」視頻一開始，新娘子Kylie挽着父親的手緩緩步入婚禮現場，父親把女兒的手交給新郎後，哽咽着對女婿說︰

我把我的寶貝女兒交給你。我知道你很愛我的女兒，所以我想要你思考如何愛護她、照顧她, 並且把她放在第一位。

之後他更忍不住哭着說︰「如果你有一天變了心、不愛我女兒了，請你不要傷害她，請把她帶回來，把她還給我就好！」新郎聽罷即緊擁外父，他與新娘都被感動不停拭淚。

▲ 父親牽着女兒的手進場，當時他的表情已十分不捨。

網民流淚留言身共感受

該視頻在網上引起了廣大的共鳴，網民都留言表示身同感受，邊看邊流淚︰「影片我看了2次，哭爆」、「女兒永遠都是每一名爸爸的寶貝！」、「感動！說出父母的心聲」、「說得對，如果你敢打我兒，我要你進醫院，再進牢。」、「兒女是父母親永遠寶貝，嫁對人父母開心，如嫁不對，自己扛不要去，就和父母親講」。

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責任編輯：王明芳