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【兩巴合併】城巴新巴明合併　城巴總經理稱巴士網絡能靈活發展創雙贏局面

社會 11:49 2023/06/30

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城巴及新巴將於明日（7月1日）合併。（資料圖片）

城巴及新巴將於明日（7月1日）合併，城巴總經理表示巴士網絡能夠靈活發展，創造協同效應，無需再「城巴有城巴做，新巴有新巴做」，可作出靈活調派，確保服務穩定性。

城巴總經理馬詹唯表示，兩巴合併後，能夠提高服務效率，令巴士網絡更靈活發展，創造協同效應。他舉例指，以往巴士出現壞車及交通阻塞問題時，若要補班次，以往只能「城巴有城巴做，新巴有新巴做」，但日後能靈活調派巴士，確保服務穩定性，將對乘客的影響減至最低；而相近巴士路線合併後，亦能夠加密班次，增加總乘客量，形容為製造出「雙贏局面」。

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馬詹唯表示，公司已為合併作全方位準備，為旗下巴士及客戶服務中心等設施，認為更換全新城巴標誌的工作進度理想，並稱明天起，原有的新巴將會全數貼上城巴標誌，城巴亦會接棒營運客戶服務中心；而在合併初期，新巴車長亦會獲派城巴襟章，並一直佩戴，直至換上全新設計的城巴制服為止。但他指，合併涉及過千架巴士及數千個站牌，均需時更換，故新巴舊塗裝及舊站牌會繼續在路面出現，不過巴士塗裝會換上新標誌。

城巴總經理馬詹唯表示，兩巴合併後，巴士網絡能夠靈活發展，創造協同效應。（資料圖片）

另外，馬詹唯強調，調整車資與合併並無直接關係，稱一向按既定程序處理，並因應實際經營環境及成本收入而定。

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記者：梁凱婷

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