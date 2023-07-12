【DSE學生必去】一年一度：全港最多最齊英澳院校選擇的教育展！  

正等待香港中學文憑考試 (HKDSE) 放榜的你，是時候開始考慮最適合自己未來的路向，大學生涯決定留在香港還是到海外升學，面對出路抉擇的大事，學生和家長都必須先了解各種選擇，才能作出最適合自己的安排。以下有3件事是可以在放榜前準備，那麼放榜當日就萬無一失了！

第一件事，報讀大部份英國大學都要求學生提交IELTS成績，未考的同學可以先預備考試，加快申請程序！

第二件事，可以事先根據預計成績 (Predicted Grades) 與教育顧問商討升學的後備方案以準備應付不同情況，如HKDSE成績比預期高或低。

第三件事，立即預先登記教育展，放榜當日記得帶上DSE成績表出席，當場面試心儀大學，當場拿Offer！

成績優異的學生可以透過琥珀教育卓越留學服務 (Amber Education Premier Service)，顧問會根據學生意向、心儀科目等協助他們申請頂尖學府如University of Oxford、University of Cambridge等英國G5大學及英國一流醫學院。琥珀教育更與劍橋大學St John’s College合作，協助香港優秀學生申請獎學金。

成績達到要求的學生，亦可以與不同世界知名大學見面，進行即場取錄，例如其中包括Durham University， University of Bath，The University of Manchester，The University of Sheffield，University of Exeter，Lancaster University，在7月19日放榜當日，這些頂尖大學會在不同專業科目預留少數位置給香港學生，熱門學科有商科，電腦科學，工程和法律等等。學生可以親臨教育展覽與顧問和大學國際招生代表了解有關入學事宜例如，簽證，機票，學校住宿等。

成績未如理想的學生亦不需要感到失望，當日大學亦會設有UCAS Clearing，有機會降低收生要求，所以學生還有機會取得入學資格，萬一學生嚴重失手，不同世界知名大學亦會設有大學銜接課程譬如大學預備班 (Foundation)，和國際一年班 (International Year One)，學生當日可以向教育顧問和大學了解詳情和申請。

如有意到英國升讀寄宿中學的同學也可以親臨英國教育展，與參展的院校代表直接對話，了解更多英國教育制度及寄宿學校生活點滴等。教育顧問更可以協助學生申請英國頂尖寄宿中學，如Brighton College、Cardiff Sixth College、Concord College、Caterham School、Headington School等。

英國教育展2023 - 近70間英國院校即場面試攞offer

普遍英國大學均認可DSE成績。建議未申請英國大學聯招系統 (UCAS) 的同學可攜同DSE成績正本在放榜日參加英國教育展，而已申請UCAS的同學則可以在收到成績後立即發送成績副本給教育顧問，並親自去英國教育展。當日可以直接與大學代表對話，部分亦提供即場面試，表現優秀的同學更有機會「即場攞到Offer」，即日獲得大學取錄！值得一提的是，大部份英國大學均需要DSE成績副本作申請文件，SMS成績未必獲接受！

若果即日確認學位的話便可立即預約辦理簽證，學生便要處理簽證及安排肺結核測試，琥珀教育專業簽證團隊將會即場協助簽證申請及檢查所需文件。琥珀教育亦與指定醫療機構合作，提供特快簽證驗身預約一站式服務。趕及9月入讀大學！

澳洲亦是升學熱門選擇－澳洲8大名校參展

琥珀教育的合辦機構aec教育顧問亦為成績優異且有意到澳洲留學的香港學生提供升學協助，申請澳洲8大院校聯盟，如The University of Sydney、The University of Queensland、The University of Melbourne等澳洲頂尖大學。澳洲均接受以DSE成績報讀大學一年級課程，更需要符合英語能力考試成績，如IELTS。但若有意到澳洲升學的DSE學生考試成績未如理想，亦可選擇報讀大學的基礎課程，成績符合要求便可銜接學士學位課程。

想了解更多世界各地的頂尖學院並親身與學校代表對話？切勿錯過由琥珀教育於2023年7月19-20日（星期三、四）及7月22-23日（星期六、日）舉辦的「英國教育展2023」，優先為有興趣在2023-24年度到海外升學的DSE學生提供最新的升學資訊及一站式留學支援，務求令學生以最快時間準確地完成入學程序！本展提供即場報名及面試，歡迎有興趣的學生家長親臨了解更多！

「英國教育展 UK Education Fair 2023」

立即登記： https://www.amberedu.hk/ev0719/?ads=N

「英國大學聯招 2023 | HKDSE放榜日招生展」

日期：2023年7月19日及20日（星期三及四）

時間：上午11時至下午7時

地點：灣仔萬麗海景酒店8樓 （港鐵灣仔站A5出口 / 會展站 B3出口）

「英澳教育展2023」

日期：2023年7月22日及23日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：金鐘港麗酒店大禮堂 （港鐵金鐘站F出口）

查詢: 灣仔琥珀薈(2377 7888)/ 尖沙咀(2377 7889)/ 旺角(2377 7880)

WhatsApp/Signal: 6117 6512 (灣仔琥珀薈)/ 5229 7775 (尖沙咀)/ 5229 7770 (旺角)

(特約)