【重男輕女】爺爺入院欲交代銀行密碼　孝順孫女連日照顧遭迴避後續更心寒

▲ 孝順孫女連日照顧都不及孫仔探望一會。

不少老一輩仍抱有重男輕女的傳統思想，中國陝西一名女子，在得悉爺爺患重病後，放下工作和個人生活悉心照料，爺爺擔心自己命不久矣，想交代銀行密碼，但對著孫女遲遲未開口。直至孫仔來到，老人就將孫仔拉到床邊，細細地交代銀行存款事宜，令孫女感到十分心寒。

陝西一名女子近日在網上分享一段影片，她拍攝了自己在醫院照顧爺爺的情況。她表示，爺爺身患重病在醫院治療，全家老小有時間都會過來探望，作為孫女的她可說是付出最多。她為爺爺擦拭身體、交住院費等。

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爺爺住院時，有感自己將不久於人世，一直叨唸著要說出銀行密碼，於是家人便拿紙筆，著爺爺寫下。當時作為孫女的她在旁記錄，但爺爺見到她就沒有多說，似是有意迴避。

直至孫仔來到，爺爺就將孫仔拉到床邊，細細地交代銀行密碼等存款相關事宜，令孫女感到十分心寒，她不解，同樣有血緣關係，為何爺爺對她和孫仔如此不同。過去爺爺對孫仔、孫女不偏不倚，關愛有加，直至今次入院交代銀行密碼一事，她才發現在爺爺內心，孫仔和孫仔分量不同。

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孫女在網上抱怨事件，網民看法不一，有人認為上一輩思想保守，即使嘴裡不說，在做利益分配時，對男女會有明顯差別，「孫子是自己姓氏傳宗接代是自己家，外孫女是外姓傳承別人家。」

不過，有人則認為，爺爺的做法傷了孫女的心，畢竟連日以來都是孫女在醫院照顧，孫仔只來探望一會，而且詢問銀行密碼也不是孫女主動提出，爺爺何必要避著孫女。

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責任編輯︰王明芳