  • 30°C
香港時間 : 2023630日 (週五) 12:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【啃老族】32歲啃老男奇招為父母慳荷包　行「3不政策」搞到全屋臭氣熏天

親子 11:40 2023/06/30

分享：

分享：

熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

男子的「另類孝順法」，實質是鬥氣。

啃老族在家靠父母養活，不事生產，日常生活中都要依靠父母去支援。一名32歲男子多年在家做廢青，不過父母抱怨他用水過多，以致交很多水費，他設法為父母慳荷包，奉行「三不政策」，包括不沖廁、不沖涼、不洗衫，只用大量除臭劑掩蓋氣味，令到全屋臭氣熏天。

最新影片推介:

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】馬來西亞生態遊餵大象睇螢火蟲　秘境直擊海龜生蛋見證生命力

32歲的男子在外國的「Reddit討論區」表示，仍與父母同住，父母曾抱怨他花了很多金錢支付水費，男子為了幫父母慳荷包，竟然想出奇怪「孝順法」。首先除非有必要，否則他不沖廁，而未有需要之下，男子不會淋浴或洗澡，通常會用海綿抹身，連衣服也不洗，不過這個「三不政策」，惹來父母不滿之餘，更認為傳出臭味，令到全屋臭氣沖天！

不過男子就反駁父母，他已經使用了大量除臭劑掩蓋氣味，而且已經很少離開房間，他更稱父母一直尋找理由擺脫他，相信「臭味」似乎是他們目前找到的方案，但他正在考慮是否應該重新開始用水。

對於男子的另類奇怪孝順法，網民認為是與父母鬥氣，奉勸男子要好好注意衛生。另外，有網民指事件源頭是他成年後仍寄住父母家，直指他應該找一份工作，賺取足夠收入後搬走，避免成為家庭「寄生蟲」，又斥責他的方法不是體貼，而是讓兩老難受。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【啃老族】弟弟大學畢業月花萬元「喝茶」 女子呻雙親積蓄被榨乾︰65歲父不敢退休
12:30 2023/06/01
【啃老族】弟弟大學畢業月花萬元「喝茶」 女子呻雙親積蓄被榨乾︰65歲父不敢退休
【全職兒子】40歲男棄2.2萬月薪另類啃老　在家煮飯做家務獲父母補貼6千
10:40 2023/06/13
【全職兒子】40歲男棄2.2萬月薪另類啃老　在家煮飯做家務獲父母補貼6千
【啃老族】40多歲啃老男向母攞錢遭7旬輪椅父嘮叨 不孝子兜巴星父囂張喊報警
11:13 2023/06/23
【啃老族】40多歲啃老男向母攞錢遭7旬輪椅父嘮叨 不孝子兜巴星父囂張喊報警

你可能感興趣

【啃老族】弟弟大學畢業月花萬元「喝茶」 女子呻雙親積蓄被榨乾︰65歲父不敢退休
12:30 2023/06/01
【啃老族】弟弟大學畢業月花萬元「喝茶」 女子呻雙親積蓄被榨乾︰65歲父不敢退休
【全職兒子】40歲男棄2.2萬月薪另類啃老　在家煮飯做家務獲父母補貼6千
10:40 2023/06/13
【全職兒子】40歲男棄2.2萬月薪另類啃老　在家煮飯做家務獲父母補貼6千
【啃老族】40多歲啃老男向母攞錢遭7旬輪椅父嘮叨 不孝子兜巴星父囂張喊報警
11:13 2023/06/23
【啃老族】40多歲啃老男向母攞錢遭7旬輪椅父嘮叨 不孝子兜巴星父囂張喊報警
家庭關係 家庭教育 網絡熱話 水費 爸媽心聲

最高瀏覽

【出入境管制】內地男帶1物入境香港　被海關截查罰$4300：我太智障了
17:03 2023/06/29
【出入境管制】內地男帶1物入境香港　被海關截查罰$4300：我太智障了
【恐怖意外】火警演習滅火筒突爆炸　中學生遭擊中內臟流出當場慘死
18:21 2023/06/29
【恐怖意外】火警演習滅火筒突爆炸　中學生遭擊中內臟流出當場慘死
【暗藏傷機】坐電單車被風箏線纏繞 5歲男童遭割頸嚴重失血亡
10:08 2023/06/29
【暗藏傷機】坐電單車被風箏線纏繞 5歲男童遭割頸嚴重失血亡