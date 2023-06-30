【啃老族】32歲啃老男奇招為父母慳荷包　行「3不政策」搞到全屋臭氣熏天

▲ 男子的「另類孝順法」，實質是鬥氣。

啃老族在家靠父母養活，不事生產，日常生活中都要依靠父母去支援。一名32歲男子多年在家做廢青，不過父母抱怨他用水過多，以致交很多水費，他設法為父母慳荷包，奉行「三不政策」，包括不沖廁、不沖涼、不洗衫，只用大量除臭劑掩蓋氣味，令到全屋臭氣熏天。

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32歲的男子在外國的「Reddit討論區」表示，仍與父母同住，父母曾抱怨他花了很多金錢支付水費，男子為了幫父母慳荷包，竟然想出奇怪「孝順法」。首先除非有必要，否則他不沖廁，而未有需要之下，男子不會淋浴或洗澡，通常會用海綿抹身，連衣服也不洗，不過這個「三不政策」，惹來父母不滿之餘，更認為傳出臭味，令到全屋臭氣沖天！

不過男子就反駁父母，他已經使用了大量除臭劑掩蓋氣味，而且已經很少離開房間，他更稱父母一直尋找理由擺脫他，相信「臭味」似乎是他們目前找到的方案，但他正在考慮是否應該重新開始用水。

對於男子的另類奇怪孝順法，網民認為是與父母鬥氣，奉勸男子要好好注意衛生。另外，有網民指事件源頭是他成年後仍寄住父母家，直指他應該找一份工作，賺取足夠收入後搬走，避免成為家庭「寄生蟲」，又斥責他的方法不是體貼，而是讓兩老難受。

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責任編輯︰王明芳